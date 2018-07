Impecable corte capilar. Ni rastro de sobrepeso. Dentadura blanca reflejando estupenda salud y ortodoncia desde la infancia. Aplomo garantizado. Vestimenta neutra que se ajusta óptima; esto es, ni demasiado rancia ni demasiado estridente. Corbata opcional y sólo a veces. Buena parte de nuestros nuevos líderes segregan un innegable atractivo acorde con los saludables tiempos de cuerpos cincelados por el gimnasio, por el corretear matutino o vespertino (»running», lo llaman), por la alimentación baja en grasas y rica en verduras (digo yo), por la escasa ingesta de alcohol, por la nula querencia hacia el tabaco. Comen y beben light. Cagan, supongo, sostenible. En este sentido, Sánchez, Casado y Rivera son verdaderos hijos de nuestra época. Escaparon, pues, de la loca epidemia farlopera de los ochenta y los noventa, de todos aquellos excesos fruto de las noches que finalizaban en los afters, de los desparrames que se confundían con expresiones de genuina libertad cuando en realidad suponían enzarpamientos demoledores que engolosinaban nuestro lado viciosillo. Son los chicos de oro y plata, máster arriba máster abajo, que han irrumpido en la corrala con otro brío acaso basado en la seducción, en la ilusión, en los nuevos propósitos de regeneración. Sánchez tirando a la izquierda, Casado agarrando la derecha en principio sin complejos (ya veremos) y Rivera picoteando según los asuntos. «Mis hijos no podían tomarse en serio a Rajoy, sólo veían a un señor con pinta antigua que caminaba de una forma extravagante cuando pretendía practicar deporte», me comentaba un amigo padre de unas criaturas entre 16 y 20 años. No sé qué pensarán estos jóvenes ante los actuales líderes. De Pablo Iglesias sí sé lo que opinan: ellos también quieren vivir, con o sin coleta, en un formidable chalé antes de los 40.