EN SOT DE CHERA

Sot de Chera es un pueblo de la comarca de Los Serranos, provincia de Valencia. Y allí estuve hace poco para una charla-taller sobre la violencia de género. Fui invitado por el ayuntamiento y no dudé en acudir: hay que acercar a todos los ciudadanos las acciones que se realizan para erradicar la lacra de la violencia machista. Callejuelas arriba y abajo, balcones al río, casas antiguas y alguna que otra más actual, los nacidos en el pueblo gustan volver a él en vacaciones. Yo también volveré a Sot de Chera, a buen seguro.

Lugar de la charla-taller: el centro municipal -buena biblioteca, con ordenadores para uso de los ciudadanos-. Llegó la hora de la charla y los asientos comenzaron a estar ocupados: mayores, mediana edad, jóvenes, hombres y mujeres. ¡No me esperaba tanta gente! Y en los minutos previos, mientras llegaban los asistentes, primer zasca, eso sí, cariñoso, positivo y agradecido al ser recibido. El alcalde me saludó. Y me estaba olvidando de decir que el pueblo consta de 409 personas, aunque en vacaciones aumente algo por la vuelta a gozar de la humanidad que se respira en un pueblo, de quienes nacieron allí. Y con el alcalde y otro concejal se habló de política. Pero no se recurrió a ningún color. Nada más iniciar el tema el alcalde me dijo que su modelo para la vida política era Cincinato, el cónsul romano que abandonaba el arar con sus bueyes para resolver los problemas romanos. Acudía a la llamada del Senado y del pueblo romano; recibía plenos poderes durante seis meses. Pero Cincinato, al resolver el problema para el que haba sido llamado -podían ser seis días o un par de meses-, volvía al Senado, entregaba su toga de mando y... a sus pequeñas tierras a arar con sus bueyes, Así entendía el alcalde la misión de un político: servir a los ciudadanos «sin estar atado a la silla del poder».

¿La charla? Humanidad, empatía, sentido común, interés por un tema que preocupa, poner el acento en la educación. Se me pasó el tiempo volando, y en el viaje de vuelta 'rumié' un viejo dicho: qué buenos vasallos, si tuvieran buen señor.