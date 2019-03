El cine épico tuvo en el actor Charlton Heston un modelo que empezó subiéndose a la pantalla con los diez mandamientos en un Moisés que abría las aguas con su cayado mágico, para pasar a ser Ben Hur, un héroe de cuadrigas que cortaba la respiración cuando se jugaba la vida junto a Mesala. Encarnó a Miguel Ángel, al Cid y al personaje central de 'El planeta de los simios'. Su carrera en la Paramount se consolidó con más de un centenar de películas, pero posiblemente los jóvenes votantes le conozcan porque fue presidente de la americana Asociación Nacional del Rifle.

Un ciudadano debería ser un observador atento de la realidad que le circunda, pero quizás un poco más en el periodo electoral. Varios medios de comunicación han evitado hablar, para no hacer efecto altavoz, de las declaraciones del señor Abascal a una revista sobre el derecho a las armas en una sociedad que presupone indefensa. Pero a un caballero como él no se le debe dejar con la palabra en la boca, y, al contrario, es preciso trasladarle el agradecimiento de que se muestre en todo su esplendor; como Charlton Heston. Nuestro amado Quijote, que en nada se parecía al presidente de la Asociación del Rifle, tuvo que escuchar a su fiel Sancho Panza cuando le decía: «Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino».

El señor Abascal parece sentirse amenazado en un país con uno de los índices más bajos de Europa por mortalidad a causa de armas de fuego, pero quizá conozca la teoría que manejaba Cervantes de que todo aquello que se nombra cobra existencia. Tener un arma estremece a quien sabe que puede arrebatar la vida y conocer que un candidato a la presidencia de un país propicia el desarrollo de leyes que nos puedan homologar con las sociedades donde las armas provocan matanzas indiscriminadas me parece esencial. No me extraña que en Estados Unidos la gente pueda sentirse amenazada. Hay unos 345 millones de armas en los dulces hogares americanos, algunas bajo la almohada donde reposa la cabeza de un ciudadano averiado. Puedo poner ejemplos hasta cansarme de quienes no iban armados y me han salvado la vida con sus cruzadas. Qué sería de mí sin duendes, hadas madrinas, Reyes Magos, ángeles de la guarda, ratoncitos Pérez o el mismísimo Quijote. Esos sí que nos han defendido de la desesperanza, de la estupidez y de este empeño que tienen algunos de salvarnos de las siete plagas. Ellos nunca podrán asesinar o ser asesinados y reposan en la alacena del respeto y la educación. Por eso, muchos sabemos que las amenazas, en ocasiones, vienen disfrazadas de salvación.