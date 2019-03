'Chaqueterismo'

Soraya Rodríguez está deshojando la margarita naranja. En el partido que le ha dado de comer un cuarto de siglo no quieren verla ni en pintura: «No vamos a echarla de menos». La dedicatoria es de su paisano Óscar Puente tras hacerse pública la baja voluntaria de la ex portavoz parlamentaria socialista con Rubalcaba a través de una carta en la que expresaba su «discrepancia profunda» contra la «mayoría» que «ha sostenido al gobierno durante los últimos ocho meses». Albert Rivera no se demoró para tirarle la caña. En Antena 3 mantuvo el suspense: «No lo puedo descartar porque estamos incorporando talento». El 'headhunting' en Ciudadanos se entrena como el arte de pescar en río revuelto. Así aterrizó en sus filas Toni Cantó desde los estertores de UPyD. José Ramón Bauzá, ex presidente de Baleares, y Joan Mesquida, director general de Policía y Guardia Civil con Zapatero, acaban de romper sus carnets de PP y PSOE al recibir la llamada del partido del cítrico. El caso de Celestino Corbacho se sitúa a caballo entre el guión de 'Sopa de Ganso' y el manual del 'tamayazo' que facilitó la repetición de comicios que auparon a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003. De lapidarlo como «ministro del paro» a erigirlo adalid del «constitucionalismo». Para el aludido todo queda en un 'pelillos a la mar'. En tiempo de descuento para cerrar listas, los políticos profesionales en riesgo de exclusión, corren a la fuga buscando escaño donde cobijarse. Rivera se abre de brazos para arropar a esos «constitucionalistas del PSOE» y «liberales del PP» que «se están yendo». Confía en sacar brillo a la estampida tránsfuga. «Podrás disfrutar de lo pactado sin que te sea escatimado nada». De este modo sedujo Mefistófeles al Fausto de Goethe que cayó rendido ante el Diablo. Jorge Vestrynge, Rafael Blasco, Rosa Díez... Es interminable el inventario de quienes dieron la campanada al mudar de bando. Evaluar si el riesgo es mayor o menor que la oportunidad es importante para evitar que el fichaje salga por la culata. En Castilla y León, la polémica operación Silvia Clemente ha terminado en esperpéntico tiro en el pie con el pucherazo en las primarias impugnado por Francisco Igea, a quien Ciudadanos ha proclamado candidato ganador tras reconocer el fraude en los sufragios.

El cambio de chaqueta suele durar en la memoria del votante menos que una colección de Zara en tienda pero, errar en el cálculo del oportunismo, puede costar caro. Poco antes de que el 15 de febrero Pedro Sánchez confirmara la convocatoria del 28 de abril, Ximo Puig le argumentó a Carlos Alsina en Onda Cero que, por «calidad democrática», no abogaba por un «mismo día» de generales y autonómicas. El 4 de marzo, al anunciar oficialmente esa coincidencia electoral, el president justificaba que su decisión unilateral «no» está «viciada de partidismo». 'Excusatio non petita, accusatio manifesta'.