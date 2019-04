LA CHAQUETA

Otro síntoma del transcurrir de los años que se acumulan entre las cejas: observar de reojo la Transición con respeto y buenos recuerdos por aquello de que el tiempo disuelve el lado dramático de los hechos. Y rememoro la risa que me causaba, siendo yo un chaval, lo del chaqueterismo, el cambio de chaqueta y los vehementes tardofranquistas que se apuntaron a lo de «yo siempre fui demócrata de toda la vida, que lo sepa usted». Los falangistas de camisa vieja les acusaban de «chaqueteros» y yo me tronchaba cruel ante ese exceso de vestimentas condecorando las trayectorias de unos y otros. Camisas, chaquetas y esa boina mental que tanto costó desenroscar, si es que se logró que no lo tengo tan claro. Porque el chaqueterismo sigue presente y animoso en nuestra estructura política. Ante el temor de perder el cargo, la poltrona, sobre todo el sueldo; ante la perspectiva de marchar a un exilio dorado, pero exilio al fin y al cabo, el personal se mueve rápido porque con las cosas de comer no se juega y, además, ahí fuera hace mucho frío. Entiendo que busquen la sombra que refresca y el lecho que conforta. Comprendo que el calor del hogar otorga tranquilidad, pero hombre, por favor, guardemos las formas, nos encantaría encontrar un mínimo de disimulo. Nadie se libra en este baile de peones que van y vienen en pos de la reparadora madriguera, pero este triple salto nada mortal (Garrido) a escasos días de las elecciones no apunta nada favorable por el lado del escapista ni tampoco por el del partido que le acoge tan maternal. Los principios se quebrantan en un segundo y asistimos a otra eclosión de chaqueterismo entrañable y patrio, pero indecoroso y cutre. Nuestros forajidos favoritos, los del 'Grupo salvaje', ofrecieron su vida intentando liberar al compañero entrullado. La dignidad del mangui, en fin.