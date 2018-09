El chamuscado despertar de un Ángel

A pesar de no ser el peor, el de Llutxent pasará a la historia como el incendio más devastador de cuantos ha sufrido la CV en los últimos 30 años. La sola presencia a diario del presidente Puig y del director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias JMª Ángel en un puesto de mando avanzado bastó para que se desencadenara un demoledor cataclismo político-económico sin parangón. Las brigadas forestales se percataron de que era el momento de obligar al Consell a ponerlos en nómina. El conjunto de los movilizados entendió que la mejor forma de no pisarle la manguera a un colega era cargar al unísono contra el artífice de aquella dramatización. Seis sindicatos denunciaron que las doce fuerzas que intervinieron en la zona actuaron descoordinadamente. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. El Consell se acobardó y empezó a desbarrar. Transigió aún más si cabe con los brigadistas y prometió el oro y el moro a los damnificados. Para terminarlo de arreglar JMª Ángel, que tanto había porfiado para que fotógrafos y camarógrafos levantaran testimonio de cómo se ataja correctamente una tragedia de estas características, no dio la cara hasta una semana después. ¡Y para dar a conocer las estadísticas del teléfono 112 correspondientes a 2017! Con lo que no hubo más discurso que el de la oposición. En definitiva, lo que se dice un desastre de incalculables consecuencias, porque no es ya que las indemnizaciones se vayan a conceder sin cortapisas y que éstas sean cuantiosas, que no lo serán y desde luego no resarcirán a nadie de sus pérdidas. Es que el promotor legal de la constitución del conglomerado de bomberos que se ha vendido como fórmula de Fierabrás, digo de JMª Ángel, se descolgó entonces con que necesitaba saber qué opinan «los ayuntamientos y las diputaciones» al respecto. Y no sólo eso. Agregó, además, que precisa la venia de Hacienda después de haber concedido a los brigadistas un aumento salarial del 30% con el fin de ir homologándolos retributiva y laboralmente a los demás bomberos. Una equiparación que, como es obvio, no se producirá por abajo sino por arriba. Con el agravante de que no será la última que deban afrontar las exhaustas arcas de la Generalidad. Detrás vendrá la unificación de todos los policías locales en un solo cuerpo en aplicación de otra ley angelina cuyo impacto económico real está también sin cuantificar, como el de tantas otras leyes o disposiciones gubernamentales. La diferencia estribará en que ésta ya no habrá quien la pague. La manirrota y quebrada Generalidad no va a poder asumir la manutención de un gigantesco ejército de alguaciles a precio de Goes. Aunque a Vicent Soler quepan este dispendio y dos huevos duros. Mientras tanto consolémonos pensando que, gracias al siniestro luchentino, JMª Ángel no se va a atrever a montar el centro de control que acariciaba instalar al lado del Palacio de la Generalidad para no perder comba ni bocado.