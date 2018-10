Con voz firme, grave y concisa el señor Oca, maestro de matemáticas por aquellos tiempos, hacía públicos los resultados de todos y cada uno de los miembros de la clase. Vamos, lo que venía siendo una red social a la antigua usanza. Era un momento de tensión, casi de terror, cuando llamado por el apellido y tras dar unos segundos de silencio vocalizaba alto y claro en mitad de la clase el resultado de la prueba. En los años 80 ni existían los miramientos ni la benevolencia hacia el alumnado que impera en estos tiempos modernos. Si Urretabizkaia sacaba un cero, el señor Oca lo anunciaba como: «Urretabizkaia, cero patatero». El adjetivo daba a entender la gravedad del hecho y al hacerlo público por este procedimiento quedaba patente la falta de esfuerzo, percibiendo la imperiosa necesidad de mejorar las notas en un futuro. Solo por no pasar ese mal rato, de verdad que la gente estudiaba.

Turno para À Punt, esa televisión autonómica que pagamos usted y yo y que nació con el espíritu de dar un servicio público, de calidad y podría añadir que con la seguridad de dejarnos un pufo de muchos millones de euros. Pero este detalle carece de importancia para quienes la controlan, que son los miembros de Compromís. A los socialistas sin embargo les martiriza por dos aspectos: uno, porque la pasta la tiene que poner Ximo Puig y dos, porque no mandan una higa en la televisión. A lo primero ya ha dicho el Molt Honorable que no pone ni uno más, después de que su directora general, Empar Marco, pidiera más dinero alegando que con 55 millones de euros no tiene suficiente para una televisión autonómica. Según Kantar Media, la empresa que mide las audiencias, es decir el señor Oca, dice que À Punt no llega al 1% de media de audiencia diaria. Es cierto que sus emisiones empezaron el 10 de junio pero no se recuerda una puesta en marcha de un canal de televisión más catastrófica que la de À Punt. Así se entiende que no quisieran medir las audiencias y de esta forma evitar justificar una inversión de 55 millones (casi 10.000 millones de las antiguas pesetas) para llegar a menos de un 1%. A groso modo si en la Comunidad Valenciana somos 5 millones de habitantes, À Punt lo ven 50.000 personas con un coste de 1.100€ por televidente. Pero esto es política, poco importan los contenidos y mucho las formas de cómo enchufar a los suyos, manipular y sesgar la información, comprar las críticas o crear un monstruo tan grande o mayor como el de Canal 9: totalmente innecesario. Alberto Fabra los tuvo bien puestos para cerrar aquel desfase mediático en mitad de la tormenta perfecta. Y visto lo visto ¿para qué? Para ver que la estrategia de À Punt es la misma que la de todos: yo a la mía y el que venga detrás que se apañe como pueda.