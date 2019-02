El cerdo entra en campaña. No me refiero a candidato alguno aunque el vulgo pondría ese apelativo a unos cuantos, sino al animal, al inspirador de Porky, Babe o Peggy. El cerdo es demasiado noble como para compararlo con algún que otro especímen de nuestro entorno. Y hablo de él porque ayer entramos, según el calendario chino en el Año del Cerdo, un tiempo de fortuna y fertilidad, ideal para celebrar elecciones, dado que une buenos resultados y cierta ingenuidad, justo los elementos que componen la jornada electoral: fortuna para los partidos e ingenuidad entre quienes votamos.

La celebración del Año Nuevo chino, con el cerdo de protagonista, anima mucho el ambiente en el ayuntamiento de Valencia. La concejala y candidata Gómez encabeza el entusiasmo apoyando la celebración y explicando cómo Valencia se sitúa en el mapa de la comunidad china gracias a la fiesta del próximo sábado. Y hasta Joan Ribó, a menudo desaparecido en cualesquiera otras fiestas populares de Valencia, ha anunciado su presencia en la cabalgata del cerdo, lo que no deja de ser motivo de júbilo ciudadano. Después de cuatro años, creo que voy pillando la clave del alcalde en esto de festividades de su ciudad. A Ribó le van las cabalgatas como a Grezzi los carriles temáticos. No le invites a un procesión, que no va a ir ni aunque lleven la momia incorrupta de Lenin bajo palio. Yo lo entiendo. Entre una cabalgata con dragones multicolor y batukada, y una procesión, con cirios y banda de tambores y cornetas no hay color. Ni aunque sea la del Corpus, a la que sí acude como espectador Enric Morera o las de la Semana Santa Marinera, que no se pierde Sandra Gómez, participando activamente, como hace Mónica Oltra en la Ofrenda de Flores a la Maredeueta durante las Fallas. Estos son políticos que, sin renunciar a sus ideas, comparten las tradiciones valencianas con naturalidad porque lo han vivido en casa, porque forman parte de sus raíces, por convicción o por interés social y cultural. Por lo que aportan a la comprensión y vida de los valencianos, sencillamente.

Es cierto que la comunidad china cada vez es más amplia y el mercado potencial, mucho más, pero abrir los brazos al recién llegado no incapacita para mantenerlos abiertos al de casa. Ése es el problema de Ribó. En casa, ignora a buena parte de la ciudadanía, incluso de sus propios votantes, para quienes las manifestaciones culturales de las gentes a lo largo de los siglos componen su identidad. Que ahora vengan otras a completarla, a diversificarla y a enriquecerla es un tesoro, sin duda, pero negar las primeras para sustituirlas por las segundas no solo es un desprecio innecesario sino una manifestación de un horizonte cultural muy limitado. Como lo sería ignorar las nuevas costumbres y aferrarse solo a las antiguas. Las fiestas tradicionales de Valencia son populares, no del PP. Qué bueno sería que el alcalde lo asumiera de una vez.