La cerámica de Talavera

Hay preguntas que no se pueden hacer a los candidatos del PP. Preguntas que ellos esperan, claro. Formulada la cuestión, tuercen la boca, se estiran la bata y te salen por peteneras. O por donde pueden. Uno de los asuntos espinosos es Franco. Respuesta típica de Pablo Casado: yo quiero hablar de la España de mis hijos, no de la de mis abuelos. Otro asuntillo es el aborto. Hay una ley de silencio y escaqueo para no molestar a votantes. En el caso del aborto para no molestar a votantes tipo Mayor Oreja. Dice el exministro del Interior que todo este desorden que estamos viviendo arranca el día en que se legaliza el aborto. No es lo mismo la libertad que el libertinaje, decían las monjas de mi colegio, tan liberales siempre. Según la doctrina Mayor Oreja, de los chalecos amarillos también tendrán la culpa Simone Veil, Giscard y Chirac. Por legalizarlo en Francia. Ser moderado del PP no es cosa menor. Dicho de otra forma, es cosa mayor.