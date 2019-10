CENTRALISMO SEGÚN QUIÉN

Lo decía Rajoy y parecía una obviedad: lo de gobernar es muy difícil. Pero es cierto, lo es. La dificultad del asunto estriba en muchos factores. Entre otros, en que no hay verdades absolutas en casi nada, y mucho menos en los modos de gestión. Con motivo del reciente 9 d'Octubre, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se marcó un discurso crítico con el modelo impositivo de algunas comunidades autonómicas, con Madrid como gran ejemplo, por considerar que las bajadas de impuestos que ofrecen suponen una competencia desleal. En ese mismo discurso, el jefe del Consell alertó contra las élites recentralizadoras, que son malas. Es decir, que defendió el Estado de las autonomías pero no mucho, porque eso de que cada uno diseñe su política fiscal es una deslealtad. ¿Dónde está la raya que determina lo que puede o no puede hacer una región? ¿Se puede pedir que no haya centralismo mientras reclamas una homogeneidad fiscal y, a la vez, un respeto a la diversidad política, o cultural?

Portugal, aquí al lado, paga mejor a los médicos, y se piran. Perdemos personal sanitario. No sólo hay diferencias entre países, también entre regiones. El nivel de estrés de un médico valenciano es mucho mayor que uno manchego, donde el ratio del personal sanitario respecto a la ciudadanía es mayor, y de ahí que también los haya que prefieren irse a Cuenca a trabajar, que los hay, y que lo cuentan los propios médicos, saturados en nuestros ambulatorios. ¿Es peor el 'dumping' fiscal de Madrid o el 'dumping' sanitario de Castilla-La Mancha? En los dos casos se puede señalar que perdemos (dinero o médicos) aquello que nos permite dar un mejor servicio a los ciudadanos.

Habla Puig de las élites recentralizadoras desde el Palau de la Generalitat, sede del Gobierno autonómico, sito en Valencia, capital de la región y donde se vive cierta agitación a raíz de la ampliación del Puerto. Esa infraestructura portuaria es la que debe servir de entrada y salida de la mercancía del sector industrial más potente de la Comunitat, pues se trata del único que ciertamente compite con la fabricación que generan otros países, en franca rivalidad no por vender, sino por ser los que más venden porque tienen el mejor producto. Del mundo. Ese sector está situado en Castellón, desde donde miran con cierta perplejidad las dificultades que se les ponen desde un Consell cuyo presidente alerta contra las élites recentralizadoras, jefe del Gobierno autónomo de una región con un claro foco turístico, Benidorm, ese mismo lugar donde una vez Puig aseguró que instalaría una conselleria de Turismo. Ese sector, el turístico, sigue cuatro años después sin conselleria, y en Benidorm siguen, también, sin ser sede de conselleria. Pero las élites centralizadoras son otras. Aquí no hay.