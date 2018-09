Sin censura

Llega un niño catalán de nueve años a una prueba de vestuario. Para un anuncio. No habla castellano. Oye Teruel y pregunta a su madre (lazo amarillo en el bolso) que qué es Teruel. Contesta que un país o una provincia, que no sabe bien y que está al lado de Madrid. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha desacreditado un informe de la Alta Inspección del Estado que habla de adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña. El PP también lo ocultó. Celaá cree que le falta rigor. Y justifica su inacción porque la Constitución eliminó la censura previa. Que no hay autorización de libros de texto. En Murcia habrá madres y niños de nueve años que no sepan dónde está Teruel. La burricie sin adoctrinamiento también existe. Hay una Insigne y Sectaria Academia Asnal en Cataluña que el Gobierno permite. Si hubiera un comentario en los libros que consideraran machista les iba a faltar tiempo para desfacer agravios y enderezar entuertos.