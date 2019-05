El cenizo del 26-M Basta acercar la lupa a la maraña de resultados del 26-M para dar con el perdedor total; con el cenizo de la jornada. Que no es otro que Pablo Iglesias CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 29 mayo 2019, 07:42

Una de las cosas buenas de haber celebrado en un mismo día elecciones autonómicas en doce comunidades y municipales en ocho mil ayuntamientos, y de haber repartido de propina ese nutritivo maná que son nuestros 54 escaños en el Parlamento Europeo, es que al día siguiente resulta imposible hallar un solo líder político que no haya cosechado una victoria más o menos contundente con la que presentarse ante los órganos de su partido, con la que mantener el ánimo de sus más fieles seguidores, o con la que generar titulares cada vez que se le coloque el micro ante los labios.

Pedro Sánchez ha salido escaldado en plazas importantes como Madrid, Barcelona o Valencia, pero ha convertido a su partido en el más votado de España en cuatro elecciones -generales, autonómicas, municipales y europeas- seguidas, y hasta parece que su opinión vaya a contar algo en el futuro de la Unión Europea. Pablo Casado, que de entrada ya no aspiraba sino a ser el líder de la mitad del espectro político del país, ha evitado el naufragio total reteniendo la Comunidad de Madrid -vaya con la 'tontita' de Díaz Ayuso: de metida de pata en metida de pata, hasta la victoria final- y ha logrado asirse a la tabla de salvación del emblemático ayuntamiento de la capital. Rivera, que no sólo no logra el tan anunciado 'sorpasso' sino que se queda preocupantemente estancado, podrá sin embargo escoger pareja de baile en un buen puñado de municipios, aunque seguramente en Barcelona a Manuel Valls le apetezca más convertirse en calabaza que tomar a la Colau de la cintura. Y Vox, que nada tenía hasta el momento de abrirse las urnas, disfruta ahora de sus primeros cargos públicos electos sin que el hecho de haber perdido la mitad de sus votantes en solo cuatro semanas sirva para que se les atragante el champán.

Claro, que como el que busca encuentra... quizás no sea menester sino acercar más la lupa a esta maraña de resultados para dar por fin con el perdedor total; con el derrotado sin paliativos; con el cenizo del 26 de mayo. Que no es otro que Pablo Iglesias, de cuya mano Podemos pierde la friolera de 68 diputados autonómicos -pasa de diez a uno en Castilla y León, y de 27 a siete en Madrid-, y un número de concejales difícil de calcular por su compleja política de alianzas pasada y presente, pero que según todos los indicios es también apabullante. Y en algunos casos, como Castilla-La Mancha o Valencia, transmutándose casi sin solución de continuidad de socio minoritario del gobierno a fuerza sin representación en el hemiciclo, mientras que en otros -Madrid, Cádiz- sus enemigos íntimos, liberados de su plomo en las alas, despegaban sin complejos. Y todo ello mientras que su líder apelaba nada menos que al sentido común para entrar en el futuro Gobierno Sánchez. Con razón dicen del sentido común que es el menos común de los sentidos.