Se aproxima la desvinculación definitiva de Mateu Alemany del Valencia CF y, con ella, el punto final a un oasis de lucidez en medio de la desertización que Meriton supone en la historia de la entidad. El despectivo talante de la propiedad con un ejecutivo diligente, comparable con la propia displicencia que muestra, día a día, con el aficionado de a pie, ejemplifica a la perfección la visión y la intención que Meriton tiene para con el Valencia CF. Y para muestra, la bochornosa autoentrevista que se hizo el presidente en la que dejó entrever falsedades y contradicciones ayunas del más mínimo espíritu de autocrítica. Creo que, con independencia de la escasa credibilidad que inspira el personaje, cabe valorar el esbozo de disculpa que propone con respecto a su lamentable comportamiento en el palco y el amago de explicación que ofreció con respecto a la salida de Marcelino donde si se advierte un hilo de veracidad: «No estamos dispuestos a admitir ningún tipo de desafío». Pero hay una cuestión que queda huérfana de explicaciones siendo la más dolosa para la entidad. Porque siendo sonora la destitución de un entrenador que ha superado los objetivos deportivos, entiendo que es más sangrante la marcha de un ejecutivo que se convirtió, con su llegada a Valencia, en la piedra angular de la eficiencia que el club llegó a alcanzar contra todo pronóstico cuando los desmanes de Meriton ya habían quedado acreditados con los episodios de Neville, Alexanco o Ayestarán. A tal respecto, dijo Don Murthy en su tormentosa comparecencia algo así como que «Alemany no encuentra su encaje en el Club tras la marcha de Marcelino» y se quedó tan pancho. Cabe recordar al olvidadizo diplomático que fue el propio Alemany quien había sido virtualmente cesado semanas antes de la salida del entrenador y que él mismo fue quien viajó a Singapur para recibir de su 'señorito' el encargo de la destitución del director general, luego es una evidencia que Murthy miente y también que no tiene intención de ofrecer una explicación de la salida del director general que trató de devolver al Valencia a la senda del sentido común. Es lo que tiene la propaganda: la imposibilidad de la repregunta no permite que la gente se asome al fondo de la cuestión otorgando a la frase precocinada categoría de verdad incontestable. Pretende justificar la marcha de Marcelino con sus «intolerables» desafíos públicos a la propiedad pero, no habiéndolos en el caso de Alemany, ¿por qué estuvo al borde de la destitución en pleno verano? Muy fácil. Porque ni Lim ni Murthy podían aceptar que el mallorquín recibiera el reconocimiento público por su eficiente gestión. En Singapur no sé cómo se llama. Aquí: celos. Ahora falta comprobar si estos señores también son capaces de reconstruir lo torpemente destruido. Murthy vuelve a Singapur a recibir instrucciones de su amo y, aunque lo mejor para el Valencia sería que se encontrase con su propia destitución, veremos qué paquete de medidas revolucionarias trae en su equipaje. Seguro que nos sorprenden.