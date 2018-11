CÓMO CELEBRAR UN GOL

Si yo fuera multimillonario, cosa que no tengo prevista, me compraría un club de fútbol, el Valencia por supuesto. Y entre mis primeras medidas estaría la de redactar un código de comportamiento para los futbolistas que incluiría, entre otras normas, la prohibición de tatuajes así como la obligación de quitarse los auriculares al bajar del autobús para poder saludar y hacerse fotografías con los aficionados. Y luego habría un apartado específico dedicado a las celebraciones de los goles, muy visual, con fotos y vídeos de lo que se puede y no se puede hacer. Cuando aún existía el telón de acero y Europa estaba dividida entre los países democráticos y capitalistas del bloque occidental y las dictaduras comunistas del oriental, en los equipos y selecciones de este grupo siempre ocurría lo mismo, cuando un futbolista marcaba un gol empezaba a correr como un loco camino de no se sabe dónde, hasta que se paraba o sus compañeros lo paraban y ya se abrazaban y lo celebraban. Y yo pensaba, estos corren tanto porque en realidad es como un mecanismo psicológico de autodefensa, expulsan toda la rabia contenida que tienen dentro, liberan el estrés. En Europa occidental, la celebración era mucho más liviana, un salto, una voltereta, una piña con los compañeros, algo mucho más llevadero. Pero poco a poco, no sabría decir por qué, todo se fue complicando. Por una parte empezaron las coreografías, en las que los brasileños tuvieron gran parte de culpa, bailecitos y otras zarandajas por el estilo, muy mal recibidas por el público rival, como es perfectamente lógico. También hizo acto de presencia el numerito individual, el lucimiento de cara a la galería de la presunta estrella, que si el arquero, que si el grito de Cristiano Ronaldo en plan el increíble Hulk, que si la exhibición de camisetas con mensaje, que si el dedito en la boca o el balón simulando un embarazo... Y finalmente, una tercera categoría venía constituida por la celebración salvaje, en plan montonet, unos encima de otros, con suplentes y equipo técnico incluidos, aunque ésta, que inicialmente se reservaba para las grandes ocasiones, como el gol de Iniesta en el Mundial, se fue abriendo hueco y al final se empleaba hasta en una eliminatoria de dieciseisavos contra el Andorra. En definitiva, como en tantos otra temas, se nos ha ido de las manos, ha perdido la gracia, la espontaneidad. Así que hay que volver a la normalidad, que en este caso sería la sobriedad. Yo apostaría porque el marcar un gol, el afortunado fuera felicitado por sus compañeros con un apretón de mano, así de simple, de sencillo, un reconocimiento sin más estridencias. También es verdad que para eso lo primero que hay que hacer es marcar goles, un pequeño detalle que en el club que me compraría parecen haber olvidado.