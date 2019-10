CELADES Y MR HYDE

Pasara lo que pasase anoche (esto que leen lo escribo antes del partido de Champions del Valencia) se vuelve a demostrar que el valencianismo es, además de fiel, agradecido con bien poco. Anoche Mestalla se llenó de nuevo para ver a su equipo pese a las bofetadas ante Getafe y Leganés de los dos últimos partidos en casa. Aceptando que es noche Champions, no es menos cierto que hemos visto muchas veces cemento en el estadio los miércoles de Liga de Campeones. Pero a la entidad del rival hay que sumarle que, tras ganar en San Mamés al Athletic, el optimismo ha regresado a casa. Sólo un resultado puede cambiar el estado de ánimo general y pasar del desastre a la ilusión en apenas hora y media. Más el descuento o el VAR. Así es el fútbol. En Bilbao vimos un 4-4-2 de toda la vida pero mucho más dinámico que el que veníamos viendo con Marcelino. El equipo jugó muy bien en ataque y defendió como era costumbre muy bien. Y fuera de casa. Quizá la lesión de Kondogbia obligó a Celades a recuperar el sistema antiguo pero lo cierto es que cambió y acertó. Ojalá siga acertando y, si la obligación sirvió para encontrar la tecla, bienvenida sea.

Pero más allá del sistema, que para mí es de importancia capital, hay otras decisiones de Celades que hay que valorar muy positivamente. La repetida suplencia de Guedes es un ejemplo de personalidad: si no está para jugar no juega aunque sea el jugador de los cuarenta y tantos millones. Aunque sea el protegido de Lim. Aunque sea una perla para Mendes. Si no se lo merece no juega. Felicidades al entrenador que con decisiones así se gana el respeto del vestuario. Tampoco quiero olvidarme del balón parado. De la estrategia. En Paterna está trabajando mucho este aspecto y, sin desmerecer a Marcelino que seguro que también lo hacía, lo cierto es que parece más efectivo el trabajo de Celades en esta parcela.

Son sólo puntas del iceberg, pero si incidimos mucho -o incido yo- en el sistema y el error de querer implantar un cambio radical al 4-3-3, sin poderlo entrenar y con una plantilla hecha para otra cosa, habrá que reconocer también las cosas que vemos del nuevo entrenador que se están haciendo bien. Porque, como siempre digo, desconfía del que te diga que alguien hace todo bien o que lo hace todo mal.

Otro jueves nos ocuparemos de las nuevas tareas de Mateo Alemany. Que se queda por obligación contractual y no por devoción profesional. Porque, tras el rocambolesco y disparatado verano con despidos de todos los suyos, habrá que dejar pasar el tiempo para constatar qué responsabilidades recupera el que era CEO del Valencia y que, desde el despido de Marcelino, era un CERO a la izquierda.