CELADES ELIGE EL EQUIPO MÁS LÓGICO

Sinceramente, creo que el VCF acumula demasiados problemas como para pedirle reaccionar de inmediato. Es cierto que lo necesita, y no hay peor sensación que estar obligado a obtener los mejores resultados ya desde el principio de liga. Ya nos ocurrió el ejercicio pasado, finalmente se arregló, aunque con cierta fortuna, pocas veces sesenta y un puntos te volverán a dar la clasificación para la Champions League.

Precipitados cambios de sistema, diferente elección de futbolistas en las alineaciones, castigos a algunos de los jugadores más desequilibrantes, y eso nada más aterrizar el míster en Valencia para hacerse cargo del equipo, diferentes rivales a los que enfrentar, y hasta debuts inesperados o quizá algo sorprendentes dado el momento de temporada en el que nos encontramos y las posibilidades de unos y otros futbolistas, han condicionado claramente el devenir del colectivo, a nivel de resultados y a nivel de rendimiento. Y las dudas florecen en los más optimistas, o se mantienen y acrecientan cuando ya de pesimistas aficionados se trata. Es un año de futbolistas, y ojalá el entrenador encuentre el ecosistema adecuado para molestar lo menos posible y extraer de ellos lo mejor. Unos buenos resultados calmarán el ambiente y tranquilizarán a una plantilla que necesita confianza y seguridad. Por no hablar también de las bajas tan importantes que acumula la plantilla. Sin duda con Gayà, Soler, ahora Kondogbia y Gameiro, todos en las mejores condiciones, sería menos complicado. Y a priori Celades acertó, decidió lo más lógico, volvió al 1-4-4-2 con Ferran en la derecha y Cheryshev en la izquierda. Como más le gusta jugar a este equipo. Una vez más, Guedes esperó en el banquillo su oportunidad con la incertidumbre de comprobar cuándo vuelve a su mejor nivel. Maxi y Rodrigo arriba. Como he comentado, lo más lógico envueltos en estas determinadas y peculiares circunstancias. Y con todo ello, grandísima primera mitad del VCF. No concedió oportunidades, controló el juego a su antojo, genero precipitación en el rival, llegó a área contraria, marcó y se fue con ventaja en el marcador al descanso. Y lo más importante, lo logró con muy buena salida de balón y una muy eficaz posesión en campo contrario, prueba clara de que tener la pelota no está reñido, en absoluto, con defender bien. Ese fue el ejemplo de lo que yo le pido a un equipo de la calidad de plantilla de nuestro VCF, buenos con el balón en los pies, resolutivos y efectivos atrás. Muy buena primera parte. Y finalmente la victoria se alcanzó. Fue una segunda mitad algo más equilibrada, algo comprensible, pero igual de seria. Tampoco tuvieron oportunidades demasiado claras para los locales, salvo la doble de Williams, primero salvada por Cillesen y después repelida por el palo. Incluso creo que el VCF tuvo ocasiones para hacer el segundo. Un remate claro de Maxi sacado por Unai Simón, y un segundo de Cheryshev. Me gustó mucho el comportamiento del equipo, solidario en defensa, activo en ataque. Y como dije anteriormente, tener la pelota y controlar el juego no implica defender mal. Buen ejemplo para referenciar cuando haga falta.