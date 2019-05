CAZAVIEJOS

Peregrinó por diversos colegios saltando de expulsión en expulsión. A los 17 se apuntó al Ejército, ramo de paracaidistas gabachos, unos de los cuerpos más duros. A los 18 marchó voluntario a la guerra de Indochina. «Qué huevos», como mascullaba con admiración el personaje interpretado por Martín Sheen mientras leía el expediente del coronel Kurtz/Brando en 'Apocalipse now'. Alain Delon nunca fue un santo y se vio envuelto en un asunto turbio relacionado con el hipódromo de París y la mafia que pululaba en derredor de caballos y apuestas. Pero siento respeto por el actor que protagonizó aquellos antihéroes lacónicos en 'El círculo rojo' y 'El silencio de un hombre' de la mano de Jean Pierre Melville, otro talento arrogante que circulaba por París a bordo de su Rolls Royce luciendo gafas de pera y tocado por un sombrero Stetson. Ah, sí, se me olvidaba, Melville fue héroe de la Resistencia. Eran otros tiempos para hombres de otra pasta educados de otra forma. A Delon, superados los 80 tacos, algunos le sabotean un premio en Cannes porque repudian sus disparates verbales. A uno también le fastidia su lado de botarate bocazas, pero procuro no mezclar la obra del artista con la persona y recordar aquello que nos indicó Simenon, lo de «comprender y no juzgar». Los paladines de lo políticamente correcto dotados de peligrosa alma de justiciero expenden carnés de lo que ellos consideran decente, mutando así en dictadores que pretenden corregir pensamientos pasados o presentes. El gordinflas Moore ya intentó ajusticiar a un viejo Charlton Heston, el que renunció a su sueldo para que no despidiesen a Sam Peckimpah cuando rodaban 'Mayor Dundee'. A los puretones de la corrección les encanta cazar viejos y, de aperitivo, embarazadas como Villacís. Los tiempos actuales producen valientes de este calibre.