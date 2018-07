CAZAR RATONES

A una sentencia le pido que se ajuste a derecho y que sea justa. Salvo excepciones puntuales, grotescas (y ahí se recurre, no lo olvidemos), esto se cumple. Como dijo Felipe González en plan maestro Shaolin que gustaba de brindar consejos al pequeño saltamontes, «gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones». Gracias a los jueces miles de estafados por las preferentes y otros productos tóxicos de la banca recuperaron sus ahorros. Sospecho que ninguno de ellos protestó al leer la sentencia en español y no en valenciano. Supongo que la alegría del retorno de esos dineros hacia sus bolsillos les impidió cualquier valoración de orden lingüístico. Pero a Compromís le fastidia que los jueces apenas usen el valenciano cuando cavilan recio sus sentencias. Compromís se diría que mantiene un curioso compromiso con lo de montar líos donde no los había. Paranormal querencia esta que merecería profundos estudios sobre el resentimiento que arrastran. Tenemos danzando lo del muro de la infamia, como dijo Salazar, pero no contentos con estos atropellos que desgastan la convivencia arremeten contra los jueces por preferir la lengua de Cervantes. Nos quejamos acerca de la exasperante lentitud de la Justicia, como si resolver un asunto de cientos de miles de folios con decenas de abogados y centenares de testigos ocupase el tiempo de, por ejemplo, un viaje en avión al FIB. La Justicia carece de medios y de traductores, si encima nos ponemos a traducir esas largas, meditadas y espesas sentencias tachonadas con términos técnicos propios del ramo, aumentará el ralentí judicial. Si colocamos más traductores eso costará una pasta pública que, naturalmente, saldrá de los castigados contribuyentes. Compromís sigue sin entender que practicamos un bilingüismo natural ajeno al sectarismo que ellos adoran.