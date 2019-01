Cazadores del voto liberal

La clase política española se ha convertido en un grupo de cazadores pertrechados para buscar el voto liberal. Se abrió la veda para ir a la caza del ciudadano liberal, como si las mayorías necesarias para gobernar dependieran de ciudadanos que se sienten, se piensan y se saben liberales. En la clausura de la convención que los populares celebraron hace unos días, el propio Pablo Casado proclamó la necesidad de un «contrato liberal» para que los votantes desencantados volvieran de nuevo al PP.

No fue el único que reclamaba el voto liberal porque el 8 de enero, el presidente del Gobierno estrenaba el año anunciando que no sólo quería representar a la «corriente socialdemócrata» de sus votantes sino a esa «corriente liberal que representa tolerancia, respeto a las minorías, los derechos y las libertades». El doctor Sánchez es consciente que la desmovilización en el votante de centro puede decantarse entre la socialdemocracia del PSOE, el conservadurismo del PP y el liberalismo decimonónico de Ciudadanos. Un votante que no sólo está desmovilizado sino que está desconcertado y que navega en las aguas poco transparentes de una sociedad líquida donde todo lo sólido se disuelve en el aire como recordaba melancólicamente Karl Marx.

Ciudadanos decidió apostar con fuerza por el voto liberal más tradicionalista cuando eliminó los ideales socialdemócratas de sus documentos fundadores originarios. No pensó en la tradición del liberalismo anglosajón y laboralista de John Rawls para atraerse a los socialistas desencantados, los profesionales menos politizados o los igualitaristas más democráticos. En lugar de pedir amparo a los textos del prudente Rawls, decidió echarse en brazos del primer Emmanuel Macron, todo un ejemplo de liberalismo socialmente líquido y culturalmente desconcertante.

Aquí no termina esta escena porque también los de Vox buscan piezas liberales. Sobre todo, las que proceden más del liberalismo económico que del liberalismo político, son más defensores del libre mercado que de la distribución igualitaria de oportunidades. Si en lugar de fijarnos en sus discursos nos atenemos al CIS, incluso los votantes de Podemos son el grupo sociológico que más valora la libertad en detrimento de la seguridad. Y si seguimos leyendo estas encuestas comprobamos que estos votantes también simplifican el concepto de libertad porque solo defienden las libertades civiles y no las individuales, sociales o económicas.

No estamos ante juegos de suma cero donde lo que ganan los ciudadanos lo pierden las administraciones o el estado. No es un problema de mando sino de autoridad, credibilidad, valores y responsabilidad social. No estamos ante un dilema donde haya que elegir paranoicamente entre el estado o el mercado, sino ante un problema de alfabetización cultural que exige ir más allá de un simple contrato liberal.