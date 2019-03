La caza y los cazadores están cada vez más en entredicho. La suspensión judicial de la normativa de caza en Castilla y León ha sido la guinda ¿Y si cundiera el ejemplo y tal fiebre se extendiera?, se preguntan, inquietos, cazadores de toda España. Los grupos ecologistas y animalistas están muy crecidos, como crece sin parar la sensibilidad social en favor de los animales y en contra de que se les mate por placer o deporte. Al menos eso se supone, tal y como se divulga desde organizaciones, plataformas, grupos y militantes contrarios a la caza. Y frente a esta avalancha, capitaneada por los más activos pero socialmente más arraigada de lo imaginado (pregunten a los ciudadanos si prefieren o no que se maten animales a tiros), los cazadores empiezan a desplegar a duras penas una contraofensiva. Sin embargo argumentar la tradición o el dinero que mueve la caza parece más débil que defender la vida, la biodiversidad... Muchas cosas fueron tradiciones y hoy nos parecen aberrantes, como hay tantas actividades que mueven mucho dinero y no son ejemplares. Tal vez sería mejor camino si los cazadores se dieran cuenta de que mucha gente les tiene 'ganas' porque actuaron con demasiada soberbia y arrogancia, porque molestan los tiros cerca de sus casas o campos y no pusieron remedio. Han perdido tanto terreno en poco tiempo que hay quien piensa que ni siquiera son la solución para controlar poblaciones peligrosas de jabalíes, corzos o conejos, ya que tras años de perseguirlos a tiros, los problemas siguen aumentando. Si se dieran cuenta de todo ello y cambiaran de registros, quizá podrían corregir comportamientos y argumentos e iniciar una época de mayor respeto y de entendimiento con los radicales que les han puesto la proa. Y ganarían enteros si dejaran de presentarse como salvadores absolutos del medio rural.