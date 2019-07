Se ha impuesto la cordura y Cayetana Álvarez de Toledo será la portavoz del PP en el Congreso. Si hay gente en el partido que no la ve ahí es porque en el PP hay ciegos como los que andaban en fila cogidos unos de otros en la Primera Guerra Mundial. Que dicen que es demasiado aznarista. Cayetana sólo es demasiado cayetanista. De los nombramientos de Pablo Casado, ese es el indiscutible (Maroto, señor de Sotosalbos, en lugar de Cosidó tampoco está mal, sobre todo porque sea en lugar del lastre Cosidó). Lo que no entiendo son los feos que Casado hace a Andrea Levy. Primero, que regale su escaño. Y luego la querían quitar de la dirección (al final, no). Y tampoco es que Casado tenga en su equipo a Jefferson y Disraeli. En todo caso, que empiece el espectáculo. Cayetana y Arrimadas, que ya dieron estopa a Borràs y compañía en Cataluña, teniendo enfrente a Lastra, Montero y el aristogato macho de Vox. Los plenos van a ser una fiesta.