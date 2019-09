CAYETANA NO DURARÁ MUCHO

No le auguro a Cayetana Álvarez de Toledo una larga estancia en la primera línea de combate del PP. Y no porque no sea brillante ni adecuada para el difícil cargo de portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso de los diputados sino justamente por eso, porque lo es. Y los partidos, no sólo el PP, no fomentan la excelencia sino la mediocridad, el servilismo, el acatamiento ciego y sin réplica de las directrices del jefe, del líder, y del aparato. El que se mueva no sale en la foto, sentenció hace ya muchos años Alfonso Guerra. Pero Cayetana se mueve, se agita, piensa lo que dice y dice lo que piensa, incomoda por igual a los nacionalistas, a los acomodaticios y a los talibanes de la corrección política, y todo eso, al final, le acabará generando un problema al PP de Casado, que si hace unos meses quería taponar las fugas de votantes hacia Vox ahora se desplaza hacia el centro para acabar de rematar a Ciudadanos (si hacemos caso a las encuestas) el próximo 10 de noviembre. No corren buenos tiempos para los versos sueltos y los espíritus libres en la política española, que se lo digan a Nart o a Garicano por un lado o a Bescansa o al mismo Errejón por el otro, que al final se tuvo que buscar la vida con otra marca. Se premia la fidelidad, el seguimiento al milímetro de estrategias y tácticas, la obediencia sin matices. Cuando Cayetana declara que Torra es el jefe estratégico de los CDR, los grupos independentistas radicales, no hace más que expresar lo que es un clamor pero muy pocos se atreven a exteriorizar por miedo al qué dirán, por no arrojar más gasolina al fuego, como si ese comportamiento apaciguador y buenista sirviera de algo frente a quienes ya están fabricando explosivos caseros para llevar adelante su revolución de las sonrisas. Y cuando explica que el PNV es el nuevo pujolismo y que el Urkullu -ese hombre amable y bien parecido que en ocasiones tiene actitudes propias de un estadista (aunque siempre procure evitar la palabra España)- que cae tan bien en Madrid llegará el día en que se quitará la careta y pasará a la ofensiva, no hace más que verbalizar el temor que muchos españoles sienten ante lo que presienten como voladura programada y por fases del país en que han nacido y crecido. Pero ese estilo directo de la portavoz del PP no está de moda, mejor no mentar la bicha, es preferible no llevarse mal con el PNV por si acaso algún día hay que recurrir a sus votos, que al final, aunque sean nacionalistas también son de derechas. Me gustaría equivocarme, pensar que la política española no es territorio proscrito para las cayetanas pero mucho me temo que más pronto que tarde volverá al otro lado de la trinchera, desde donde, por cierto, también se pueden hacer muchas cosas por cambiar la sociedad. O, al menos, por contarlo.