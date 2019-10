CATILINÀRIA

Carregant-me de paciència: és com m'intente posar en la pell dels agricultors valencians. Per una banda em trobe amprat, perque és massa lo que a la gepa em pengen, i sense res que alleuge el desfici existencial; inclús crec vore'm plagat de gorradura; rebujable socialment pels desequilibris i nuet front a precarietats circumstancials. Mes que per l'atra part seguixc pensant i em desespera, saber que si ningú sembra poques espigues hi haurà que segar, sobraran els molins... i sense farina no hi ha pa.

Una societat farta d'oferta agroalimentària, que tot ho pot trobar fàcilmemt en diners, inopinadament pensarà que una lletuga és igual que un dentífric, perque va a la boca. Qué li has de dir, de la llavoreta i del planter, dels ulls que van al cavalló i esperen el rec, de la bonança de l'orage, que el cel lliure de gel i de pedra, la lluita contra les plagues i, quan ya fa goig, que acabe lligant-se per a encisam. Haurà de collir-se, netejar-se i destriar aquells cops poc vistosos, dur-se al mercat majoriste, que te la compren, sense voler saber qué t'ha costat criar-la, perque el botiguer té son marge.

Les mides globalisants, els mercats trastejats per grups de pressió de dins i fòra, les lligaces europees, les distintes vares dels controls sanitaris i traçabilitat, tots a una posant pegues, com Catilina a Ciceró.

El llaurador, com tot lo món, lo que vol és poder viure, donant que menjar a l'humanitat. Valéncia per clima i entorn, pero sobretot per gojar d'una cultura d'amor a la terra, sembra, cria i cull uns productes de primer orde, pero veu que minva perillosament la necessària massa en la llaurança, per a fer el recanvi generacionala; abonden ya prou els bancals en els que se tallen o arroïnen tarongers; les frutes que situàrem al més alt nivell mundial, no es paguen ni per lo que costen de collir. L'agilitat de substituir els cultius ya no alcança. Hi ha uns atres interessos. Vejam-ho ara en el raïm: si hi ha eixida per a vinificar més cava valencià, els que detenten el control, des d'objectius forans, ho impedixen. I ací seguim carregant i aplaudint, mentres Trump, amenaçant pedra, ya trona.