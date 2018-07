Catálogo de fobias

Un día de estos tiraré por el sumidero el crédito que pueda haber alcanzado como colaborador, y redactaré una columna con el catálogo de mis fobias. Hay escritores atenazados por la necesidad de influir y tener impacto público. Hay un tipo de escritor que no reclama escribir bien, ni tener éxito, se limita a la aspiración de que la exhibición de sus filias y fobias personales modifique la realidad. El que encara el folio en blanco con el se van a enterar. Yo ni tengo ni pretendo capacidad de influencia. Más bien creo que tengo influencia inversa. Alergia al éxito. Es gracia al revés, que consigue que todo lo que detestas e intentas modificar se consolida. Por eso a veces quisiera redactar una reivindicación (falsa), de las cosas que detesto. Los tatuajes. Las experiencias gastronómicas. Los libros de autoayuda. La falta de higiene. El posado en las fotos. La política enredada en los sentimientos. Los cables en las fachadas de los edificios. El poniente. El simulacro de vejez y autenticidad en la decoración de los establecimientos. Me pasa esto con las franquicias. Visto que no vendo nada, dudo si no convendria que yo escribiera una reivindicación y elogio de las franquicias, a ver si contamino la fórmula con un poco de mala suerte. Pasear por el centro de València se ha convertido en una actividad del mismo estilo que en tantas ciudades europeas. No es el turismo, que bienvenido sea. Es la colonización del espacio comercial por decorados de cartón piedra, nombres que no dicen nada, cafeterías temáticas con frases en las paredes. No hay nada más triste que esa aparente higiene, ese simulacro de terrazas de suplemento semanal de diario, mientras la ciudad auténtica desaparece, las ruedas de las maletas arañan la acera de la calle San Vicente, y el Pasaje Ripalda aparece vacío. Cuando era pequeño València era la ciudad en que una tarde la máxima experiencia podía ser ir a Manises a ver salir los aviones, o visitar el túnel de las Grandes Vías. Ofrecemos más cosas, pero le hemos perdido el respeto a esa ciudad que no hacemos nuestra. Era Walter Benjamin, hablando de los Pasajes, el que mejor describió el carácter de topografía mítica de la ciudad moderna, que se mueve entre la fascinación y el desencanto. La ciudad se convierte en un artificio mítico que seduce con promesas para después incumplirlas. Toda idea de ciudad permanece mientras es todavía capaz de seducir, y mientras la promesa incumplida se perdona. Lo malo es que llegue el día en que València no sea capaz de seducir con nada, porque la franquicia, la panadería de autor, la Petite Brioche que sustituye al Bar Glorieta no tiene patria. La franquicia es nómada. Creemos que el futuro y la modernidad es el estuco de catálogo de Feria, falso, cuando eso es ya antiguo. En otras ciudades ya se han dado cuenta. Lo revolucionario será lo anónimo, lo que está vivo, envejece y no se retoca. Sin maquillaje.