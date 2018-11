El catalanismo valenciano no es supremacista, sino obediente y acomplejado. Tan acomplejado que la Comunitat Valenciana les parece poco a las gentes que suscriben esa contumaz y vicaria opción política. Tan poco que consideran que hay que ponerse a las órdenes de otros para cumplirse. Para ser lo que creen ser: los catalanes del sur; los obedientes y suplicantes parientes meridionales. Los valencianos que se duelen de no haber nacido catalanes. Los que lamentan no compartir patria con Mas, Homs, Rull y Turull. Y con Torra, el que grita mucho y lanzas soflamas incendiarias, pero que tiene buen cuidado de no pasarse de la raya legal con sus actos. El que brama para decir que no apoyará los presupuestos de Pedro Sánchez, y que se apresurará a suscribirlos cuando llegue la gran ocasión.

Los catalanistas valencianos querrían haber nacido en el interior de Cataluña y tener un tío canónigo en Solsona, que bien podría ser un sabio de la historia de la secesión nunca cumplida. O un cuñado que fuera el jefe político de una veguería. O una prima hermana que dirigiera una asociación de mujeres secesionistas que bien podría llamarse 'Marta Ferrusola', en homenaje a la mujer de Jordi Pujol, ese matrimonio que está logrando, prodigiosamente, eludir cualquier caución penal pese a los enormes indicios que pesan sobre ellos. Que así son los misterios de la justicia. O de la sinuosa política.

Para los catalanistas valencianos, ese magma entre universitario y ruralizante, su comunidad es poca cosa. Como si no tuviera fuerza suficiente para jugar en el concierto de las regiones españolas. Como si necesitara ser engullida por los vecinos del norte, uniéndose a los baleáricos en ese proceso de ofrenda infinita a los politicos -delincuentes y no- de Cataluña. Para los catalanistas valencianos, los cinco millones de vecinos de esta comunidad (la población de Dinamarca, Irlanda o Finlandia) son poca cosa. Y la historia del idioma común, aquí hablado de otro modo, y que ha tenido en Valencia su siglo de Oro literario, tampoco es mucho. Y la historia del reino de Valencia, de mayor pujanza que la de Cataluña hasta el siglo XVI, tampoco representa nada. Ni que la ciudad de Valencia y su área metropolitana tengan un millón seiscientos mil habitantes, como Bruselas o Amsterdam. Les parece poco, también la opinión y el sentir de la inmensa mayoría de los valencianos, entre los que se cuentan dos millones de alicantinos, y es que hay tantos alicantinos como eslovenos. Los catalanistas valencianos, aparte de su vicario anhelo de ser una colonia de los vecinos del norte, aparte de su complejo de inferioridad endémico, desprecian lo que representa la Comunitat Valenciana moderna, abierta al mundo y muy especialmente al resto de España. Pero sucede que la mayoría de los ciudadanos de Valencia, estamos con la Constitución. Y no con Puigdemont.