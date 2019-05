CATA A CIEGA DE PARTIDOS

Entrevista con Paco Jémez, uno de esos entrenadores mimados por la prensa madrileña porque dicen que es un amante del «buen fútbol»: «el resultado no es el camino para explicar las cosas». Hummm... da que pensar... Porque una cosa es enseñar a los chavales que no todo vale, que cualquier táctica, especialmente si es tramposa, no puede emplearse con tal de conseguir la victoria, que el éxito no valida el fraude, el ardid, la treta.

Precisamente, el fin de semana pasado pudimos asistir a una lección magistral de estricta aplicación de un sublime código de comportamiento por parte de un entrenador genial como es Bielsa. Se enfrentaba su equipo, el Leeds, contra el Aston Villa, en el que ahora trabaja como director deportivo el valenciano Suso García Pitarch. En un momento del partido, un jugador del equipo de Birmingham cae lesionado en el centro del campo, sus compañeros se quedan quietos esperando que sea atendido pero el árbitro no para el encuentro. Unos futbolistas del Leeds se aprovechan de esta paralización y marcan un gol que aunque no era ilegal estaba contaminado. La reacción del técnico argentino tras la trifulca que se organizó no se hizo esperar, ordenando a sus jugadores que se dejaran marcar un gol para volver a igualar la contienda. Lo nunca visto. Máxime si tenemos en cuenta que con la victoria, su equipo habría podido seguir aspirando al ascenso directo a la Premier, mientras que ahora tendrá que ir a los playoff si quiere subir de categoría. Eso es tener principios y lo demás son cuentos. Pero para eso hay que llamarse Marcelo Bielsa.

El resultado, al menos aquí, no lo era todo. Pero eso no significa que el tanteador no importe, que no cuente. Yo, de hecho, me he convertido en un resultadista de tomo y lomo. Si el Valencia gana aunque sea de penalti injusto en el minuto 96 creo que ha jugado bien, porque para mi jugar bien es marcar un gol más que el contrario. Si mi equipo llega a la portería rival cuarenta y siete veces pero no le hace un gol ni al lucero del alba no me parece que haya jugado bien. Si encima el conjunto contra el que juega se planta dos veces ante su portería en dos rápidos contrataques y le cuela dos goles como dos soles, pues aún me parece mucho menos que juegue bien, porque para mi jugar bien es defender bien, mantener tu casa impoluta, no tener que sacar el balón de tus redes con la cabeza gacha.

A los que hablan de jugar bien les haría como la prueba esa de la cata de ginebras a ciegas, un examen que la legión de expertos en gin-tonics que ha surgido en los últimos años no supera. Yo les pondría el partido por televisión y suprimiría los comentarios y los goles que se hubieran producido. Y a continuación les preguntaría en función del juego desarrollado quién ha ganado. Y no sabrían qué responder.