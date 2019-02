¿Dónde hacen el casting? No es normal, seguro que van a buscarlos a algún sitio, no puede ser algo espontáneo, debe de ser premeditado PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 24 febrero 2019, 09:53

Hay días en que cuando nos reunimos a media tarde en la redacción de LAS PROVINCIAS para ver los temas que conformarán la portada del periódico del día siguiente nos miramos unos a otros como diciendo, esto no puede ser, es una broma, una provocación... ¿o es en serio? Y va y es en serio, aunque te cueste creerlo. Porque cuando un periodista te cuenta que la Conselleria de Educación está redactando un reglamento por el que obligará a los padres a comprometerse por escrito a ayudar a sus hijos en los estudios, lo primero que piensas es que se está quedando contigo, que se ha inventado la primera excentricidad que se le ha ocurrido para ver si te pilla en fuera de juego o te lo crees. ¿Y por qué no un contrato para obligar a querer a los hijos? Al poco llega otro redactor y te dice que en un antiguo convento del siglo XIII, reconvertido en museo, los responsables de su gestión han organizado una presunta intervención artística que consiste en llenar los históricos muros de los mismos y horribles grafitis que ensucian las fachadas y las puertas de los comercios de toda la ciudad, con lo que empiezas a sospechar que una conjunción astral a lo Leire Pajín amenaza la estabilidad de tu comunidad y la supervivencia de la raza humana. Pero lo mejor estaba por llegar y venía en forma de secretario autonómico de Empleo -personaje peculiar que después de recorrer las calles en patinete se dedica a tuitear compulsiva y obsesivamente, dejando tras de sí una estela de damnificados por sus comentarios-, que viéndose fuera de foco y con la cercanía electoral amenazando su futuro laboral quiso recuperar protagonismo y cuota de pantalla y lanzó a los cuatro vientos la maravillosa idea de trabajar sólo tres días a la semana como forma de combatir el paro. ¡Claro que sí, hombre!, ¿por qué no?, con lo fácil que era y ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Y es entonces cuando entre risas nerviosas y frases ocurrentes de unos y otros surge la inevitable pregunta: ¿de dónde han sacado a todos estos políticos?, ¿quién los ha fichado?, ¿hicieron un casting, una Operación Triunfo, fue por sorteo o lo hacen adrede para fastidiar? Porque, de verdad, en serio, no es normal, o no son normales, dicho sea sin ningún ánimo de ofender sino simplemente en el sentido de que no se comportan como usted y como yo ni como el resto de la humanidad, forman una casta (estos sí que son casta, pero casta-casta), hablan en su lenguaje (el de todos y todas, el de empoderar, priorizar, visualizar...), hacen y dicen cosas diferentes, se preocupan sólo de sus temas, viven en su mundo, en una burbuja. Y, por supuesto, no entienden que mucha gente haya roto hace tiempo con ellos, que busquen algo a lo que agarrarse, completamente diferente, que intenten cortar de una vez con esa política extraña que únicamente vive pendiente de las cámaras y las redes sociales y a la que los ciudadanos les importa más bien nada.