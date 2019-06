La casta de los partidos

A la hora de entender algunas actitudes personales de los políticos y la postura que adoptan cuando en su partido estalla una crisis o en los meses previos a la confección de las listas electorales o durante los siempre complicados procesos precongresuales conviene siempre mirar de dónde proceden, con qué mochila llegaron a la actividad pública, cuál era su hoja de servicios. Si te enteras, por ejemplo, que Toni Roldán ha decidido no sólo dejar su escaño en el Congreso sino la portavocía parlamentaria de Economía y el propio partido tienes que consultar su biografía para saber que llegó a la formación naranja de la mano de Luis Garicano, al que conoció mientras preparaba el doctorado en la prestigiosa London School of Economics, de la que el hoy eurodiputado ha sido catedrático. Tampoco éste esconde su disconformidad con la dirección que lidera Albert Rivera y con el «no es no» a Pedro Sánchez y al PSOE, encabezando un sector minoritario que, sin embargo, canaliza el sentimiento popular de todos aquellos que miran con preocupación el posible nuevo Gobierno Frankenstein formado gracias al apoyo o la abstención de podemistas, nacionalistas, soberanistas y hasta batasunos. ¿Cómo comparar su situación profesional, su curriculum, el de Roldán y sobre todo el de Garicano, como también el del abogado y polemista Javier Nart, con el de un Gabriel Rufián, portavoz de la independentista Esquerra Republicana de Catalunya, que cuando aterrizó en la Cámara baja tras las elecciones de 2016 declaró que el año anterior sus ingresos -procedentes de os pagos del Fogasa- habían ascendido a 7.000 euros y que de ahí ha pasado a cobrar 85.000 al año, más de lo que gana el presidente del Gobierno? Cada vez más, la política queda en manos de una especie de profesionales del sector que hacen carrera desde jóvenes y que no conocen otra actividad ni tienen más experiencia laboral que su paso por el partido y por los distintos escalones de la Administración pública en los que van recalando. Lo cual conduce a un peligroso arrinconamiento del talento, a que quienes podrían aportar capacidad de trabajo y conocimiento gracias a sus años como autónomos, empresarios, trabajadores por cuenta ajena o funcionarios de carrera se aparten al ver que no tienen nada que hacer ante una clase dominante en los partidos, una casta aduladora del jefe que no duda en cerrar filas en torno a él porque de ello depende su sustento, su medio de vida, su proyecto vital. Es posible explicar la degradación de la vida política española revisando el origen y la procedencia profesional de los actuales dirigentes y comparándola con los que protagonizaron la Transición, el mismo abismo que separa una época de consensos de otra de enfrentamientos permanentes.