La casta parlamentaria

Hubo un tiempo en que me creí eso de que la nueva política quería cambiar las cosas y evitar corruptelas, ser transparente, eliminar privilegios y hacer que el ciudadano sintiera al político como un igual. Igualando por abajo, no por arriba, es decir, que el político se comportara como un ciudadano normal y no al revés, tal y como ha sucedido con muchos de la 'new age'.

Cuando saltó el caso de los trajes de Camps, algunos políticos de la oposición argumentaban que el problema no era el monto ni que se tratara de dos o tres trajes sino el hecho de utilizar dinero público de modo fraudulento. Estuve de acuerdo con eso, aunque me pareció excesivo el encarnizamiento social por el cambio de temporada de un armario masculino en comparación con quienes, al parecer, no han dejado ni las telarañas del cofre del Tesoro. Y lo estuve porque el problema no es la cantidad que uno sisa sino el gesto, tan censurable si se trata de llevarse paquetes de folios a casa para no gastar en los deberes escolares de los hijos como si son bolsas de basura llenas de billetes. Quatre mil, cinc mil o sis mil.

Eso incluye también lo que Héctor Esteban llamaba ayer en estas mismas páginas «la picaresca» de los diputados y diputadas de Les Corts. Exponía con meridiana claridad lo del paquete de folios aplicado al kilometraje de quienes viven en Valencia y cobran como si bajaran de la Estación Espacial Internacional cada mañana. El origen del problema está en un privilegio que convierte a los diputados y diputadas en casta. Desconozco la realidad de todas las empresas valencianas pero tengo para mí que hay pocos trabajadores que reciban «indemnización por asistencia», un divertido concepto aplicado al mundo laboral.

Visualice por un momento la cara de su jefe si le dice que le pague la gasolina, la tarjeta de metro o el tren de cercanías para compensarle por tener que trabajar fuera de su barrio. El mismo uso del término «indemnización» apela a una compensación por daños como esperan aún algunos afectados de Tous o de las últimas lluvias. Lo otro es simplemente un privilegio que hace distingos entre trabajadores. Entre un empleado y un diputado. El primero, si vive en Valencia y trabaja en Elche, se va a Elche, paga el desplazamiento o busca otro trabajo. El segundo es compensado por ir a trabajar. A esa igualación me refería antes.

Pero si a eso añadimos la habilidad de vivir en la Calle del Salvador y pedir dietas por desplazamiento al Palau de Benicarló por estar empadronado en Monforte de Lemos, lo que tenemos delante no es un privilegio que debería revisarse sino una corruptela. Considerarlo «picaresca» es un modo amable de no llamar por su nombre a lo que realmente es: una versión doméstica del abuso sobre el dinero público. En definitiva, modos de casta y privilegios de los únicos trabajadores contratados sin más mérito que ganarse el puesto. Literalmente. El de la lista electoral.