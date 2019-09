LA CASACIÓN DEL VAR

Uno, que está criado en la adolescencia futbolística de José María García, de la moviola, y de las horas robadas al sueño por arbitrajes como aquel de Pes Pérez, está curado de espanto. Si se sumaran las horas perdidas y las neuronas gastadas en tratar de comprender decisiones arbitrales como el penalti de Zigic, seguro que salía el equivalente a un libro o un B1 en un par de idiomas. Cuando las decisiones no tenían posibilidad de recurso y revisión, las discusiones sobre el penalti y sobre las manos fueron durante años complejas disquisiciones sobre la voluntariedad o la intencionalidad de las acciones, más propias de un Manual doctrinal de Derecho Penal, y en alemán, que algo propio de un partido de fútbol, que al final acababa en cabreo y discusión escolar. Con los años, de la teoría de la intencionalidad hemos pasado a una especie de atribución de culpabilidad, objetiva, por el hecho de que las manos o el brazo no estuvieran en una disposición normal. Y aunque la discusión siempre tenía matices, el hecho de que se implantara la revisión mediante el VAR permitía una esperanza que noches como la del partido contra el Getafe y la acción de Cucurella han echado por tierra. El movimiento del cuerpo, haciendo posible que el brazo se sitúe en la trayectoria de la pelota no solo es mano clara, sino que revela una clara intencionalidad, dolosa, de interrupción de la entrada del balón. Todo ello demuestra que donde no hay un elemento objetivo, geométrico, como trazar una línea, la decisión vuelve a quedar a merced de lo subjetivo y la interpretación. No hemos ganado nada. O bien poco. El sistema adquiere una falsa e hipócrita apariencia de objetividad, que da paz y serenidad a los inocentes. Ahora hay ya dos instancias, tres árbitros de campo, y otros tantos en el VAR de los que se puede argumentar que no habrán apreciado intencionalidad, o no habrán considerado que es un error manifiesto, o cualquier otra justificación de corto alcance. Por lo menos antes frente al error arbitral se podían lanzar almohadillas de VIFASA, sacar pañuelos blancos llamando burro al árbitro, intentar la recusación arbitral o la presión más o menos informal sobre decisiones futuras. En este fútbol moderno de las cámaras estúpidas promoviendo movimientos grotescos de los aficionados, ni podemos tirar almohadillas, ni llamar burro a un árbitro, y las declaraciones sobre el arbitraje se mueven en ese espacio de la retórica, siempre con el mismo contenido, de unas veces te dan y otras te quitan. Para ese viaje no hacían falta tantas alforjas, ni tantos monitores, ni tantas incidencias de conexión. Si acomodar el cuerpo para conseguir que el golpeo en el brazo impida un gol no es penalti me pido volver a la moviola de Pedro Ruiz, a las almohadillas y al burro. Los días siguientes eran más divertidos que esta falsa objetividad de la revisión tecnológica.