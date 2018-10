Cuándo estará usted en casa Una vendedora quiere hablarte de la política de privacidad y los instaladores de internet se lían con el código postal VICENTE LLADRÓ Sábado, 6 octubre 2018, 09:58

Suena el teléfono (el móvil). No reconoces el número que aparece. Contestas: Dígame. Al otro lado te saluda una mujer, que dice ser de una editorial. Usted es cliente, indica. Sí -te apresuras a aclarar-, hace un tiempo, pero ahora no me interesa, ni enciclopedias ni nada por el estilo. Pero no sirve, ha hecho el cursillo de ventas para seguir enmarañando, a ver si cuela, una vez u otra. Le llamamos -explica la señora o señorita- para informarle sobre la normativa de protección de datos y nuestra política de protección de la privacidad.

Ah, pues muy bien, piensas, buena ocasión de esgrimir lo privado cuando te asaltan de repente por teléfono, estés en lo que estés, y fíate de que es lo que dicen que es y no otra cosa. Esgrimes como puedes que sí, que ya sabes lo de la protección de datos; ni siquiera dices que igual llegan algo tarde, que ya se extendió tal cosa. Pero insiste. Y tú insistes, claro, no vas a aguantar el soniquete, ya te lo sabes. Y de repente, un giro inesperado. La editorial te tiene reservado un regalo por haber sido buen cliente. No, no, restos de serie no, por favor. No se preocupe, déjelo, no tengo sitio para más libros (a ver si así logras librarte por lo rápido).

Y entonces surge la gran sorpresa. La mujer suelta la pregunta del millón: ¿Cuándo estará usted en casa para que le entreguemos el regalo y le expliquemos lo de la protección de la privacidad? Estupendo motivo para la respuesta: Señora, tenemos tanta privacidad que estamos todos dentro de casa y no podemos abrir la puerta, está atrancada, así que no podríamos ni salir a recibirla.

Pocos minutos después, nueva llamada. La compañía de teléfono e internet. Que han ido a instalar el nuevo 'router' y no había nadie, que a ver. ¿Cómo es posible? (no saben lo de la puerta atrancada). Por casualidad, al interlocutor se le ocurre recitar la dirección, como para reafirmar que «hemos estado allí», y de su explicación se deriva de inmediato que no, que han ido a otro sitio. Sí, coincide la calle y el número, pero no el municipio; se han conformado con el código postal y lo anotaron mal. Lo aclaras, pero el interlocutor dice que no lo puede cambiar, que es así. Ah, pues ya verán, seguiremos en el bucle. Quedamos en que va a mirar, pero seguramente será que no. Vale.

Nueva llamada. Un operario instalador que va a ir de inmediato. Le informas que bueno, que le estamos esperando, y detallas la dirección, para que no siga el equívoco anterior. Llega, se dispone a instalar, pero antes hace una llamada y concluye que no va poder seguir, porque no es allí, que es en otro código postal. Pero ¿cómo es posible? Sí, te dice, coincidirá el nombre, la calle, el número... pero es otro código postal. Que no, que no, que es aquí. Pero no vale. No sabes si llorar o estallar en carcajadas.

Ha pasado una hora. Otra llamada. Los del teléfono. Que cuándo estaremos en casa. Que viene a significar también si estamos o no y cuándo no estamos. ¿Nos conocemos de algo?