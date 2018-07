Me inquieta mucho todo lo que emerge del buzón porque nunca derrama alegrías. Procuro abrirlo poco y cuando lo hago estalla una orgía de papel. Facturas y reclamos publicitarios que no me interesan. El otro día detecté su buche repleto y tuve que abrirlo. Llamó mi atención una carta de la Dirección General de Tráfico. Me trastornan sobremanera esas misivas porque nunca las entiendo y jamás traen algo bueno. Subí a casa. Resoplé. Sudé. Intenté apaciguar mi desbocada paranoia. Miré la carta en plan hipnotizador deseando quemarla con el poder de la mente. No lo logré. Dudé. Pensé en mantenerla cerrada hasta por lo menos septiembre. Como bien sabemos, ahora, con los calores, aplazamos esto, aquello y lo otro hasta la nueva temporada. En un arrebato de valor la destripé. Tras descifrar la jerga farragosa salpicada de cuadros y cifras, descubrí que, ¡horror!, me habían multado. La velocidad máxima de ese tramo estaba en 80 por hora y me había disparado hasta, exactamente, magnífica precisión, los 99. Al ser un conductor ocasional, tardío y meláncolico, esta es mi primera multa y el desvirgamiento ha provocado las burlas de mis amigos. «Yeeee Ramón, viviendo al límite, macho» o «vaya tela, ¿qué te pasó? ¿Querías imitar al Torete, al Vaquilla?». En fin... Asumo la multa y, qué remedio, pagaré. Pero lo que se ha antojado harto siniestro (de nuevo mi paranoia por las nubes) son esas dos fotos del culo de mi vehículo. Nítidas, perfectas, con los números de la matrícula en panavisión. Nos vigilan y no somos conscientes, al menos yo, de esta abrumadora vigilancia. Desde luego las cámaras resuelven robos, asaltos y crímenes, pero me sigue mosqueando que un tipo que no conozco observe mis pasos por la calle, en la carretera, en un centro comercial... Nos vigilan y me consume la paranoia. Será el calor...