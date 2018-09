En 'La broma infinita', los años no se cuentan con números sino con el nombre de un patrocinador: Año de la Hamburguesa Whopper, Año del Superpollo Perdue, etc. En la novela de David Foster Wallace, las marcas se adueñan del tiempo. En la realidad, el calendario también está subsidiado. Algunos días internacionales son reivindicativos (reclaman recursos para luchar contra el Alzhéimer, cáncer, enfermedades raras...) y otros tienen carácter festivo (paella, croqueta, risa...). Hoy es el Día Mundial Sin Coche y allá cada cual con sus motivos para aparcar las cuatro ruedas para pedalear o caminar. Este sábado no dudaría en subirme a cualquiera de los automóviles (Citroën 2cv, Ford Country Squire, MG TD Convertible, Triumph Herald y Mercedes 230 L Roadster) de 'Dos en la carretera'. En 1967 la película de Stanley Donen ganó el Festival de San Sebastián, que arrancó anoche. Con medio siglo a sus espaldas, la cinta es una agridulce reflexión sobre el amor. El real. El de cada día.