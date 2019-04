LAS CARRERAS DE HUMANIDADES Martes, 23 abril 2019, 08:10

Desde hace años vengo observando el furor con el que miles de seres humanos se entregan al noble arte de la carrera. Y lo observo con cierto estupor, con cierta incredulidad e incluso con una pizca de desdén, aun habiendo sido yo durante muchos años, deportista. Pues ante la visión de tales huestes corredoras, ante sus rostros de puro sufrimiento, a mí lo que me recorre es el asombro. Preguntas arduas, interrogantes que me acechan a mí, un veterano participante en todo tipo de deportes de equipo: ¿por qué corren? E incluso: ¿por qué corren tanto? ¿Y por qué ahora? ¿Será el signo del siglo XXI? ¿No se aburren? O, ¿no será que corren porque están aburridos? ¿Quién los espolea? ¿De qué extraño azar intentan escapar? ¿De la ansiedad? ¿Es una huida? ¿De sus familias? ¿De su amantes? ¿De la cordura? ¿De qué?

Aunque pudiera parecer que la carrera (o el running, como dirían los más cosmopolitas) es un fenómeno espontáneo, no podemos obviar que en gran parte de los mensajes que recibimos día tras día se prepondera el esfuerzo personal en solitario, la aceleración en general, el enaltecimiento del yo, el triunfo de la voluntad y no, por ejemplo, su reverso; es decir, la generosidad con los compañeros o el respeto por el rival (o por el árbitro) o el puro placer por el juego. O la mera camaradería. O la inactividad sediciosa, que también puede ser muy fértil e incluso altamente filosófica. Ante tanta sinrazón agonística, ante tanto resuello con los límites de la épica fondista, yo les pediría a las autoridades, sean del signo que fueran, un único mensaje, claro y contundente: no corran ustedes. No huyan, cobardes, no tengan tanto miedo. Traten de no superarse. Párense, enfréntense al pánico, reflexionen. Naden, al menos, a poder ser en el mar. O paseen. Vayan a un recital de poesía, aunque no rime. O cojan un balón, una pelota. Que no sea de fútbol, hay tantísimos otros deportes. Si las autoridades construyeran más polideportivos en condiciones sería de gran ayuda, eso sí. Pocas estampas más tristes hay en la ciudad que todas esas gentes jugando a baloncesto o a voleibol en polvorientos descampados o en pistas de puro cemento.

Y eso le pediría yo a los poderes públicos: que fomenten el deporte colectivo. Jueguen, jueguen ustedes, compitan alegremente, con otros alegres seres. Interésense por ellos, tal vez sean de otra nacionalidad. O incluso de otra clase social. Asóciense, aunque sea en defensa zonal. Compartan sudor, chistes (aunque sean incorrectos), vestuarios. Cuéntense sus problemas, ayúdense, préstense dinero. Disfruten de sus compañeros. Olvídense de las marcas. Maratón, etimológicamente, quiere decir campo de hinojos. Túmbense allí. Lean un libro de aforismos. Abracen a los infieles. Los persas, al fin, según dicen los anales, todavía están por llegar.