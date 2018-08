Carnívoras en el Botànic

Tenía que llegar. Hay que reconocer que ha intentado asumir el papel de gobierno, pero no es fácil; demasiados años renegando de la política del que manda. Lo suyo es, más bien, el rol de la camiseta-protesta y la arenga parlamentaria, que las borda como nadie (justo es reconocerlo). Mónica Oltra es la quintaesencia de la oposición. Hizo ese papel maravillosamente bien desde el escaño de Les Corts y, mejor aún, desde la tribuna de oradores de la Sexta. Después, recién llegada al Consell, se dedicó a ejercer de oposición de la oposición, con un guion mucho más viral que el de gobernar, y vio que se sentía cómoda. Así, hemos vivido casi cuatro años bajo el mantra «si yo tuviera una escoba» adaptado a «si no hubiera gobernado el PP». Ahora, no contenta con haber hecho oposición desde el gobierno, ha decidido hacerla al propio gobierno. Y no solo al central que, aunque inconveniente para sus socios, sería lógico en su planteamiento. Lo último, con el rifirrafe público entre ella y Gabriela Bravo, es que Oltra se ha convertido en lideresa de la oposición. De la oposición a Ximo Puig. Acabáramos, el Botànic era esto.

La discrepancia parece razonable, incluso antes de entrar en periodo sospechoso. Sin embargo, lo asombroso del caso no es que Compromís tenga una línea y unos intereses electorales y el PSPV, otros. Lo que no termina de explicarse el ciudadano es que esas diferencias se diriman en público y con altavoces. No solo es una bofetada al PSPV que el es el objetivo principal, sino también un 'autozasca'. Si solo fuera la consellera de Igualdad entenderíamos la sorpresa y cierta indignación pero que la vicepresidenta del Consell abronque en Twitter a uno de los miembros de su Consell revela cierto descontrol. En este Botànic, parecen haber despertado las plantas carnívoras.