Cuando dicen que 'El cuento de la criada' está aquí, o que va a llegar, te tienes que reír. Vale, algunos relatos sobre esclavas del Daesh pueden parecerse. Y habrá casos aislados. Lo sorprendente es que cuando tenemos algo similar no se le da demasiada importancia. Ahí está la 'Operación Carioca', trama de prostitución y corrupción en Lugo. En 'Los hombres de Rusia' (Jekyll & Jill), Reinaldo Laddaga escribe sobre esos hombres de Rusia que visitaban el zoo abandonado donde el niño narrador vivía. En sus furgonetas transportaban mujeres, uno de los artículos con los que comerciaban (emigrantes que habían llegado a Florida para recolectar naranjas y a las que nadie reclamaría). El cabecilla de la red (lo de Carioca) dijo a sus esclavas: «Ustedes no son nada. Les pego un tiro, las entierro en una gruta y nadie pregunta». La hija de este tipejo jugaba entre las mujeres víctimas. Hasta habla de «una chica enterrada». Esto no es novela.