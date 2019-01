La virulencia desplegada en la redes sociales cuando los tambores suenan a rebato provocan distorsiones chapuceras en el lenguaje. Se trata de prevenir la tormenta de mierda y acero que puede precipitarse contra la chepa del opinador. Se pretende insinuar el perdón antes de arrojar la pedrada que puede ofender a cualquiera de los minúsculos grupos que dominan el cotarro mostrando una sensibilidad en la piel que no repara ni la mejor leche hidratante del universo.

Así pues, esta suerte de excusas preventivas suelen demarrar, naturalmente empleando voz dulzona de óxido rancio, allá en las tertulias de fuego y disparate, con ese reglamentario a estas alturas «te lo digo desde el respeto y desde el cariño» que representa el preludio de la andanada. La fórmula no solo me irrita por repetitiva y cansina, sino porque me causa pavor cada vez que un amigo desea censurarme algo que comenté o escribí. En cuanto escucho el mantra de «permíteme que te lo apunte, eso sí, desde el respeto y el cariño, y es que el otro día...» no les dejo terminar la explicación. Algunos recurren a ese presunto «respeto y cariño» como si la muletilla les otorgase un blindaje milagroso que les exime de cualquier culpa y les concede el derecho a propinarte un fustazo que te descalabra el lomo. Ese «desde el respeto y el cariño» representa la deplorable evolución de aquella coletilla perniciosa que me aplastaba de puro hipócrita, la de «yo es que siempre la verdad». Amparados por esa falsa virtud, aprovechaban para comentarte lo calvo que estás, lo gordo que luces o los cuernos que te encaloma cada jueves tarde tu pareja. No, mire usted, la sinceridad está sobrevalorada y no mejora nuestra calidad de vida, dicho por médicos. Desde el respeto y el cariño que me conviden a gamba roja de Denia pero que no me lean la cartilla.