Carencias del sector ferroviario valenciano

El sector ferroviario es en estos momentos uno de los de mayor crecimiento en el mundo. En todos los países hay unas necesidades nunca tan marcadas como en este momento, tanto del transporte de cercanías (metros) como del de media distancia y la alta velocidad. ¿Por qué no nos encontramos en la Comunidad Valenciana con una situación comparativamente hablando como las de Cataluña o la Comunidad de Madrid? Existen varias razones, no es solamente que Madrid no nos hace caso; es decir, evidentemente nunca nos ha hecho caso y ahora tampoco, pero existe un tema estructural muy importante. Nosotros no podemos tener una situación parecida mientras contemos con unos Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana donde ponen a un gerente de paracaidista que no tiene consolidación de ningún tipo y que, cada vez más, no quiere aceptar nadie ese puesto. Necesitamos pues crear lo que han creado otros, una sociedad instrumental como es Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya o puede ser cualquier otra sociedad parecida, como Metro de Madrid, donde hay un consejo de administración formado por cada uno de los partidos políticos que existen en estos momentos en la Generalitat Valenciana, donde proporcionalmente existe una parte de estos partidos representados en el consejo de administración y por otra parte existe otra parte del consejo que está formada por los alcaldes que pasan por su ciudad, tanto los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana como los cercanías de Renfe. Ahí nos encontraremos con un consejo de administración cuyo único objetivo son los ferrocarriles, tanto las cercanías como los autonómicos que ahora tenemos tanto en Valencia como en Alicante y un poco en Castellón.

En este conjunto de personas que se encuentran dentro de una sociedad y están bien pagadas a nivel ejecutivo, el presidente y el consejero delegado están auxiliados por un consejo político donde figuran todos los partidos y tienen que establecerse unos compromisos de planes cada cuatro años, aprobados por todos los partidos políticos y a la vez aprobados con un consorcio con el Estado. Y que además este consejo no tenga más remedio que dedicarse, esta sociedad y el consejo de administración, a luchar por el objetivo más importante que hay, que son los transportes ferroviarios de cercanías y autonómicos.

Nosotros no podemos ser el patito feo de todo un desarrollo ferroviario que además es necesario porque hay una cuestión que se entenderá fácilmente. Veamos el caso de una persona que tiene la posibilidad de coger un tren de cercanías, un metro o un tranvía para ir al trabajo, para su movilidad. Todos estos medios están subvencionados por las autonomías, los gobiernos locales, etcétera, en todo el mundo. Ello implica que esa persona paga muy poco de su renta disponible para ir diariamente a su trabajo, para ir diariamente a su quehacer en transporte. Sin embargo, si no tiene otra alternativa más que el coche y con el coche tiene que pagar una barbaridad de su renta disponible, amortización del vehículo, precio de compra, gasolina, seguros, etcétera, luego se produce un agravio comparativo muy importante entre los pueblos que tienen un transporte ferroviario resuelto y los que no lo tienen.

Nosotros no podemos permanecer sin hacer nada y los partidos no pueden estar aquí diciendo: «es que Madrid», «es que los del PSOE», «es que los del PP»... No, oiga, miren ustedes, representantes de los partidos políticos valencianos: ustedes estarían integrados, todos los grupos, en un consejo de administración que implica el bienestar de los ciudadanos en cuanto a no gastar demasiado de su renta disponible para satisfacer las necesidades de movilidad.Es un compromiso que ustedes, los políticos, tienen que adquirir, y si no lo hacen no tiene sentido que ustedes acudan a unas elecciones representando los intereses de partidos del centro de España que tienen sus temas muy arreglados. Porque Madrid lo tiene claro y Barcelona también, pero aquí no hay nada, nuestra situación no ha llegado al 30% de la infraestructura que tienen hecha estos señores de su transporte público y en este momento no hay freno, es decir, todos están detrás de alguna manera de atender las necesidades de transporte ferroviario. Esta es la razón por la cual crece a niveles nunca vistos la demanda de trenes y de infraestructuras ferroviarias. Si ello no les hace reflexionar, ustedes no valen para estar gestionando esto a través de un capítulo más de una conselleria que coloca a un gerente aislado y sin facultades suficientes. Esto tiene que ser una cosa mucho más potente y más seria. Les invito a que lo consideren y empiecen esta legislatura con el tema resuelto.