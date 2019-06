CARAMBOLAS VERANIEGAS

Apenas hemos tenido tiempo de saborear la Copa y, a una velocidad si cabe mayor que en las últimas temporadas, no encontramos inmersos en un sinfín de nombres, informaciones, rumores y posibles operaciones de compra-venta de jugadores con tres largos meses de mercado por delante. Da la sensación de que todo el mundo anda con prisa como si se fuesen a terminar los futbolistas pero, imagino, todo volverá a su ritmo normal y llegarán esos días en los que parece no moverse nada. En las últimas jornadas hemos andado pendientes de esa rocambolesca operación filtrada por Real Club Celta a la Radio Autonómica Galega a modo de globo sonda. Dicha 'carambola' traería al delantero uruguayo Maxi Gómez al Valencia a cambio de Santi Mina y 25 millones de euros. Cierto es que el Valencia quiere a Maxi Gómez, cierto es que Fran Escribá ha pedido a Santi Mina para reforzar la vanguardia celtiña pero dudo mucho que se acbe cerrando en los términos que ha filtrado de manera interesada el club gallego, simple y llanamente porque no es o no sería un trato beneficioso para el Valencia CF. De manera similar, las urgencias de clubes como el FC Barcelona mueven el árbol en la Ciudad Condal: según rotativos deportivos catalanes el Barça quiere a Rodrigo Moreno. Se habla de cifras, de jugadores que podrían entrar en la operación como es el caso de Denis Suárez que, sí, es cierto que interesa al Valencia y es un petición expresa de Marcelino. Y también se habla de la inclusión del guardameta de Cillesen como parte del pago por Rodrigo. Otra carambola, también un tanto rocambolesca que más suena a inauguración del 'Mercado de los Rumores' que a otra cosa. Porque dicha 'jugada' terminaría, de paso, con la trayectoria de Neto en el Valencia que es mucho decir, tratándose de uno de los mejores guardametas de la Liga y que aquí casi parece que nos de igual que se marche siendo uno de los futbolistas más importantes de la temporada. A un servidor, de momento, le parece que ni se va a cerrar la plantilla esta semana, ni tampoco hay que andar excesivamente preocupado porque, aunque el pleno acierto no está al alcance de nadie, el Valencia -desde que llegó Mateu Alemany- está en buenas manos y queda mucha tela que cortar. Sí me gustaría llamar la atención acerca de un movimiento de mercado que se produjo el pasado fin de semana y que, por no estar el Valencia involucrado, ha pasado casi inadvertido por aquí y creo que se trata de una buena noticia para el Valencia CF: el Getafe anunció la renovación de Pepe Bordalás y el hecho de que permanezca en Getafe y no acabe en un club como el Sevilla me parece una buena noticia. Dudo mucho que el conjunto madrileño pueda repetir una campaña como esta y aunque el mundo del fútbol es una caja de sorpresas, prefiero un Sevilla con Lopetegui que con Bordalás.