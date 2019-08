Problema del primer mundo nº 836. ¿A las parejas sin hijos se les debe permitir ir a Disneyworld? Se ha rescatado el viejo post en Facebook de una madre que cree que no. Que había adultos sin hijos comprando pretzels con la cara de Mickey y tenían a los niños en una cola de tres horas. A mí tampoco me gustan los hombres en las tiendas de lencería, los azafatos, los enfermeros o los entrenadores en gimnasios femeninos. En todo caso, lo increíble es que alguien sin hijos quiera ir Disneyworld por gusto. Y hacer cola para comprar un pretzel con la cara de Mickey (un ratón, además, sin hijos). Una vez no me dejaron entrar en un parque infantil de Kensington porque no llevaba niño. Mi intención no era pederasta ni secuestradora, quería ver very british pijos columpiándose. Pero Disney está montado para que los adultos se gasten el dinero en lunas de miel, campos de golf y restaurantes caros. Lo siguiente será que no vote la gente sin hijos.