Den la cara

Se está rifando un buen marrón y sabemos quiénes tienen las papeletas. Los nominados son la Consellería de Cultura, Presidencia, el Ayuntamiento de Valencia y el Consorcio Valencia 2007. Todos huelen la pólvora y ninguno asoma el morro ante la indignación de los padres que paseaban por la Marina este fin de semana con sus hijos, ante unas obras de alto contenido sexual. Todo empieza con las esculturas del artista alcoyano Antoni Miró. Las reacciones no tardaron en llegar, no por la calidad de la obra, que también es criticable, sino por la elección del lugar para su exposición. Resulta que ponemos infinitos medios para proteger a los menores frente a todo tipo de violencia y al mismo tiempo les ofrecemos un espectáculo gratuito en pleno paseo público con unas esculturas donde se observan explícitamente escenas de sexo con felaciones, masturbaciones y penetraciones. Oiga, ¿y de quién ha sido la idea? Cri-cri, cri-cri. El silencio de los cobardes. Ya conocen a los políticos: si no hay medalla, no hay declaraciones.

Pero pongamos nombre y apellidos a esta orgía de libertad cultural. La Consellería de Cultura es responsable del catálogo de la muestra del artista, Presidencia, de los detalles, y el Consorcio Valencia 2007, el encargado de la organización de la exposición en un suelo de su competencia. Tras la denuncia del caso en este diario, lo único que hemos conocido son las palabras sin desperdicio del comisario de la exposición, Fernando Castro, como las que hacen referencia a los padres de los niños que se pasean por la Marina y se sienten violentados cuando afirma que «a esos mismos niños sus padres les ponen a jugar con videojuegos de violencia extrema».

Señor Castro, antes de que me diga usted a qué juegan mis hijos deje que señale la culpabilidad del hecho de pasear con niños y con porno en una zona pública y concurrida. El Consorcio formado por Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central, es responsable de la ubicación de la exposición y tiene la última palabra para otorgarse a sí mismo el permiso de la exposición. Si no eran conocedores del contenido, se confirma la irresponsabilidad. Y si lo sabían (que no lo dudo) demuestran como poco, dictadura moral y mala fe. En cuanto a usted señor Castro, enhorabuena porque sin quererlo ha conseguido una publicidad gratuita. Pero se equivoca al dar por hecho que mis hijos consumen videojuegos de violencia extrema para justificar la temática de las obras del artista. Respeto la libertad y admiro el arte, incluso la muestra que usted comisiona, pero desde mi humilde opinión, sencillamente debiera ubicarse en otro lugar que proteja a los menores. De la misma manera que yo no le digo cómo organizar su casa, no me indique cómo debo educar a mis hijos.