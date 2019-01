Obrint el VI Centenari de Sant Vicent Ferrer, l'any passat ya promovérem des de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana la celebració d'un Milacre Vicentí en la Parròquia de Sant Jaume de Benidorm. L'acte tingué gran acollida de públic i quedàrem emplaçats per a continuar-lo enguany. Per aquella comarca, la gent senzilla de sempre, li guarda devoció. També enguany, dins dels actes del XXI dia de la Llengua Valenciana, pel 3 de març i rant al recort d'Ausias March, serà Sant Vicent el centre. En digna senzillea suplirem entusiasmats i treballant lo que els nostres mijos nos alcancen.

I nos alegra que un atre Ferrer, anteriorment acadèmic nostre, anuncie i mamprenga 'El repaso más minucioso a la figura de San Vicente' (sic LAS PROVINCIAS) i el nomenen «escritor del año». Ells tenen diners i poden pagar-se un congrés internacional. exposicions, documentals... ¡mira qué be! inclús a conferenciants i agitadors pancatalanistes dels que viuen amargant-nos la vida en lo de «l'iniquitat de Casp» i ara raonaran de la santitat ¿o amagaran la ridiculisació d'adés?, quan no l'aboquen a la gronsa veïna, com fan en lo que toquen o mamprenen. De moment quedem-nos en sa millor intenció, quan no tapant-se en la capa vicentina que tan caritativa acull a tot lo món, inclús a qui ara puga denigrar-lo, fent alló de «la sua valentina lingua sua semper locuta» ara catalina lingua.

I de llengua, recordem que la ciutat, en castellà és Valencia, en valencià Valéncia, en accent agut i, en català València, com vol el Sr.Ribó i el mentat Ferrer engul i vol fer engolir, «si no se demuestra lo contrario con argumentos, no opiniones». La RACV sobre el terma elevà informes que foren ignorats pels pancatalanisadors en suma i consentidors polítics. Crec que estan ben raonats, pero ells a la seua, quan aconsellen escriure en català, com mai fon, per a llegir ¿en valencià contra l'accent? ¿Volen més argument?