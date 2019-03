Candidatos, ¡a sus puestos!

Preparados, listos, ¡acción! Y vaya sorpresa se ha llevado más de uno que no conoce en su vida laboral ni un día de cotización en la empresa privada. Las primeras listas para las elecciones nacionales y autonómicas han desvelado caras nuevas, al mismo tiempo que ha apartado a otras de toda la vida, a la espera de tener opción de repesca para las europeas o municipales del mes de mayo.

Muchos de los nuevos perfiles corresponden a profesionales llegados del sector privado, lo que ya de por sí supone un punto de vista novedoso. No asegura una buena gestión, pero rompe con la tendencia del político que nace para servirse de la política. Esos que a veces llegan a mantenerse durante décadas, incluso cambiando de partido si es menester. Profesionales de la política que nacen y viven de ella, incluso retirándose con las ventajas que les brinda. Cuidadín porque tiene mucho mérito saber mantenerse dentro de ese submundo al que la gente corriente no estamos acostumbrados, afortunadamente. Pero no nos engañemos, porque el perfil del político que jamás ha cotizado a la empresa privada seguirá existiendo.

La novedad de los fichajes de caras famosas ha irrumpido en esta nueva cita electoral emulando a las grandes contrataciones en los mejores equipos de fútbol. Desde toreros a militares, todos los grupos políticos han optado por la adquisición de rostros llamativos. Desde mi punto de vista nos siguen dando gato por liebre. Nadie nos asegura que el torero de turno que va en la lista de un partido político, desarrolle una faena mejor que la que sabe hacer sobre el albero.

Como ejemplo me sirvo del astronauta Pedro Duque, hasta ahora ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, que en su faceta como ingeniero aeronáutico sería un fuera de serie pero como responsable de la gestión de la cartera que le ofreció Pedro Sánchez, ciertamente podemos hablar de desastre estratosférico. Pongamos que en la carrera de medicina impartiera la asignatura de anatomía Hommer Simpson, es un decir. Como reclamo para cursar el grado y compartir unas cervezas sería estupendo, pero si finalmente no sabe dónde localizar la glándula paratiroidea para sanar un paciente en plena mesa de operaciones, su elección como docente de los futuros cirujanos es un riesgo elevado.

Y en eso estamos, en decidir en quién depositamos la responsabilidad de los próximos cuatro años de nuestras vidas. ¿En el torero de turno?, ¿en quien dice defender a los oprimidos desde su cómodo chalet?, ¿o en quien lleva toda su vida dedicado a la matraca política? España y los españoles nos merecemos algo mejor, pero es lo que hay.

No se deje engañar por los fuegos de artificio y rasque un poco para ver qué hay en el trasfondo, a veces la realidad supera la ficción.