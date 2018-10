En la antigua Roma, los candidatos vestían de blanco ('candidus') durante la campaña: tenían que mostrarse impolutos como la nieve. Quizá por eso el PP ha desdeñado a Francisco Camps como aspirante a la Alcaldía de Valencia. Con el clásico ritual, le ha agradecido los servicios prestados; pero estima que «ya es momento de otro tipo de personas, proyectos y situaciones en el PP y en esta comunidad».

¿Otro tipo de personas? Esas palabras, embutidas en la nota oficial de un partido, huelen a cualquier cosa menos a presunción de inocencia. Pero es lo que cabía esperar en el PP de ahora, el de Isabel Bonig, que no acepta el reto de Camps aunque se emplaza a sí mismo, de manera exigente, a localizar, convencer y ofrecer a su electorado lo que todavía no tiene: candidatos.

En la otra orilla electoral, sin embargo, el PSOE ha cambiado de idea con respecto a Jorge Rodríguez y ha decidido darle una generosa oportunidad, por encima incluso de las graves acusaciones que le acechan. Si el código ético del partido dice que uno solo es enviado al frío exterior cuando el tribunal pone fecha a su juicio ¿por qué demonios le mandaron al ostracismo este verano?

Camps y Rodríguez son, en este instante, inocentes por igual. Y lo serán mientras no se pruebe lo contrario ante un tribunal. El primero ganó las elecciones autonómicas de 2011 con el 55 % de los votos y el segundo las municipales de Ontinyent de 2015 con el 62 % de los sufragios. Son cifras apabullantes, insólitas. Pero mientras al primero no le valen, para el segundo son un salvavidas: el socialismo considera que la Diputación bien vale una misa; y que conviene esperar lo que digan las togas.

En el ámbito municipal, mientras tanto, el PP ha dado una nueva prueba de desorientación ante la firmeza del PSOE. Si Sandra Gómez, de buenas a primeras y sin primarias, ha sido consagrada como candidata socialista a la Alcaldía de Valencia, los populares proponen celebrar una encuesta, una especie de concurso de belleza política en el que van a competir Betoret, Catalá, González Pons, Santamaría... y un Manuel Broseta al que nadie ha consultado y lamenta verse en el embrollo: «A la primera cullerà, mosca...».

El PP, eso es evidente, no sabe qué hacer en la ciudad de Valencia, esa cuarta provincia que aun no ha aprendido a reconocerse del todo sin Rita Barberá. No se decanta, para empezar, por la inocencia de los concejales que allí tiene desde 2015; es víctima, también, de lo que parece una apremiante falta de «otro tipo de personas». Y mete la pata gravemente al involucrar en sus dudas a un profesional que no ha sido consultado.

Bien empezamos. Aunque ya podemos apostar que ese estrambótico modelo no se va a aplicar a la candidatura para presidir la Generalitat: ¿Por qué no situar a González Pons, Catalá o García-Margallo, más cinco o seis independientes, en competición con Isabel Bonig?