La candidata Català

María José Català pronunció una conferencia el pasado lunes en un abarrotado Club de Encuentro Manuel Broseta. Exalcaldesa de Torrent y exconsellera, puso de manifiesto una vez más que es imbatible en las distancias cortas, donde resulta cercana y agradable, con ese punto de don de gentes que caracterizaba a Rita Barberá, aunque sus personalidades son muy diferentes. Igualmente, evidenció que está inmersa en un acelerado proceso de aprendizaje de municipalismo, urbanismo y asuntos varios relacionados con Valencia, ciudad en la que comenzó a residir hace apenas unos meses. De su disertación me quedo con una declaración de intenciones, la de aplicar el sentido común. En realidad, ésa es la gran tarea pendiente de la capital de la Comunitat, avanzar y progresar con racionalidad y sensatez. Atrás quedan los delirios de grandeza, los sueños por parecerse a otras urbes, la aspiración de liderar algún ranking, el que sea, el despilfarro para aparentar lo que no es. Pasábamos de querer ser la California europea a la Florida o de ponernos ante el espejo de Montecarlo a proclamar que aquí iba a surgir un nuevo Silicon Valley. Fantasías destrozadas, rotas en mil pedazos, de las que, no obstante, quedan grandes obras (Ciudad de las Artes y las Ciencias, palacio de Congresos, la Marina...) y un turismo urbano que hace veinte años pasaba de largo rumbo a Benidorm. Despertamos del sueño para caer en una pesadilla de ciudad pequeña, provinciana, localista, chabacana y ruralizante que es la que apadrina Ribó, la de las reinas magas republicanas y estalinistas, el mercadillo de calcetines y camisetas en la plaza del Ayuntamiento, los manteros, las batucadas y las fiestas en los barrios, mucha fiesta, mucho ruido, mucho colegueo. Ciertamente, hace falta sentido común, lo mismo para tratar las futuras inversiones (ni todo puede ser bienvenido ni hay que cerrar las puertas al que pretende entrar para crear puestos de trabajo), que para reordenar una movilidad que se ha convertido en un grave problema (la dictadura del coche no puede ser sustituida por la de la bicicleta y el patinete). Sensatez y trellat para pasar página de forma tranquila tras un periodo negro de subvención al catalanismo montaraz y de continua evocación y añoranza de la etapa más trágica de la historia de España, la II república y la guerra civil. La receta -una buena dosis de sentido común- parece la correcta para sacar de la depresión al enfermo, otra cosa es que María José Català pueda y sepa administrarla, que le dejen (si gana al tripartito) sus socios de gobierno, es decir, Ciudadanos y Vox, un partido de derecha populista aún por definir, del que más allá de las descalificaciones de la izquierda está todo por escribir. Y que, además, tenga equipo para hacerlo.