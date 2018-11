Canciones navarras

Con lo que nos hemos reído del tío del gorrito e íbamos a tener que defender a Amaral. Pero no es verdad que el Gobierno de Navarra haya censurado sus canciones o las de Malú. Ni siquiera las de David Bustamante. Por sexistas, machistas y cosas de esas que la gente siempre tiene en la boca. Sí hay un programa escolar que pretende promover la igualdad y una actividad titulada 'No me cantes violencia'. Pero el asunto lleva a acordarse de aquella bonita canción de La Chula Potra dedicada a Yolanda Barcina: «Una bofetada para partirte el útero, buen aire te meta, que te estremezca, te haga hembra a ti, yupi seca. Con un orgasmo perdieras la compostura, te devolviera a la vida, ablandara tu cara dura, bruja mala, fría, calculadora». Barcina llevó a los tribunales a la cantante y un juez concluyó que los insultos eran «libertad artística». Pero el poema inocuo sobre Irene Montero es un ultraje y ofensa como persona y mujer. Juicios tengas.