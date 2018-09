'CAMPEONES' GANARÁ EL OSCAR La película de Fesser puede emocionar y divertir a públicos de diversas generaciones y de cualquier nacionalidad RAFA MARÍ Lunes, 24 septiembre 2018, 09:45

Profecías. El periodista debe informar y analizar, no hacer pronósticos. Informar tras investigar y contrastar lo que ha pasado. Y por último, analizar con objetividad los datos disponibles. Profecías no. Los augurios no nos corresponden. Dicho esto, permitirá el lector que me contradiga: 'Campeones', de Javier Fesser, la candidata española para el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, logrará la estatuilla dorada en Los Ángeles el 24 de febrero de 2019.

Discapacidad. 'Campeones' tiene aún que pasar otra criba antes de llegar a la gala de los Oscar. Lo hará con éxito. Es una película que puede emocionar y divertir a públicos de diversas generaciones y de cualquier nacionalidad. Narra la historia de un entrenador de baloncesto que debe cumplir una condena de tres meses de servicios sociales preparando a un equipo formado por jugadores con discapacidad intelectual.

Aventuras. Coproducida por RTVE, 'Campeones' es una comedia con toques de cine de aventuras (los viajes a Cuenca y Tenerife, el incidente del ascensor). Para vivir lances aventureros no hace falta irse al Himalaya. En sitios cercanos podemos vivir inesperadas experiencias iniciáticas. Bien rodada y bien contada, 'Campeones' sortea con talento los peligros del ternurismo al tiempo que despierta nuestro aprecio. No es áspera, no es blanda, no es aburrida, no es cruel y no es falsa. Es simpática, ingenua y generosa. ¿Acaso ese tipo de películas no merece conseguir un premio Oscar?

Taquillazo. La película de Fesser ha sido el taquillazo del cine español de 2018, al superar los 3,2 millones de espectadores y haber recaudado casi 19 millones de euros, cifra solo superada por las mucho más convencionales 'Jurassic World: el reino caído' y 'Los vengadores'. Codearse comercialmente con estas publicitadas superproducciones es mejor premio que cualquier Oscar, aunque la estatuilla puede ayudar a que 'Campeones' sea también un triunfo internacional.

El dinero. La referencia al dinero me ha recordado una anécdota del escritor Somerset Maugham (1874-1965). En los años cincuenta, su amiga, la actriz Ruth Gordon (inolvidable en 'La semilla del diablo', Polanski, 1968), reveló a Maugham que cuando viaja le gusta llevar en la cartera unas decenas de dólares, libras esterlinas, marcos alemanes... Por si acaso, comentó. Nunca sabes lo que vas a necesitar en los aeropuertos.

El maletín. Maugham abrió entonces el maletín que llevaba. En su interior había más de 100.000 dólares. «¿Por qué llevas tanto dinero? Puedes perder el maletín, pueden robartelo...», advirtió Ruth. Somerset reconoció los riesgos y explicó el motivo de su conducta. En la segunda guerra mundial quedó atrapado en el París ocupado al no disponer de suficiente dinero en metálico. Maugham, hombre acaudalado que vendió más de 300 millones de ejemplares de sus libros, decidió que nunca volvería a cometer el mismo error. Esta historia la cuenta Garson Kanin en 'Recordando al Sr. Maugham' (Hatari! Books). Una coplilla española avala a Maugham: «No hay hermano/ ni pariente tan cercano/ ni amigo tan de verdad/ como el dinero en la mano/ en cualquier necesidad».

Gatos. ¿Cualquier necesidad? Algunas pueden resolverse sin maletines llenos de dólares. En el deslunado de mi casa, compartido con patios de otras viviendas, había crecido de modo preocupante una colonia de gatos sin dueños. Con frecuencia se ponían a maullar: es el hambre. Les dábamos pienso, aun a sabiendas de que así la situación iría a más. Varias personas nos aconsejaron ponerles veneno en la comida. ¡Eso nunca!

Conexión Felina Mislata. Apurados, llamamos a Conexión Felina Mislata, asociación sin ánimo de lucro y amante de los animales. Esperanza y Elena, mujeres eficaces y voluntariosas, vinieron con jaulas especiales. Pusieron comida en el interior y poco a poco -se necesitaron habilidad y tres días de trabajo- todos los gatos fueron capturados y luego esterilizados por la asociación, que económicamente sobrevive haciendo rifas y vendiendo artículos en las ferias.

Salvar el pellejo. Los gatos, otra vez en su patio vecinal, independientes y rutinarios, han salvado el pellejo a costa de que su comunidad no crezca más.