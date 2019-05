Campanilla leprosa

Arrecia la tormenta, el barco inicia una derrota que roza el naufragio y algunos marineros buscan con mayor o menor disimulo esa chalupa que con suerte les mantendrá flote. Se agarran al futuro, los grumetes espabilados, para no hundirse junto al palo mayor. El instinto de supervivencia prima frente a la dignidad cuando los vientos de la catástrofe soplan su música destructiva. Es el trance del sálvese quien pueda. ¿Las mujeres y los niños primero? Y un cuerno. El más rápido escapará del remolino que todo lo traga.

Le sucedió al PSOE cuando atravesaba desnortado las tierras del fracaso. Sus siglas olían a perdedor y algunos candidatos de municipales ocultaron la simbología del partido. Los populares sufren ahora idéntico proceso de degradación, el charrán (que no gaviota) vuela a ras de suelo y con severo riesgo de hincar su pico contra la primera duna de la playa, con lo cual unos cuantos candidatos suyos huyen de la sagrada protección que antaño les ofrecía la bandera. Los viejos piratas que morían con la pata de madera atada contra el hierro del cañón mutan en filibusteros de pacotilla que navegan bajo pabellón de conveniencia. ¿Las mujeres y los niños primero? Ni hablar, a mí no me fastidian los que me dirigen hacia el abismo y la gente en el pueblo, en la villa, en la cuidad, vota a la persona, no al partido, ¿estamos o no? Desde el mirador playero los escépticos contemplamos, por allí resopla, las marejadas que van y vienen. Cuando el logotipo de un partido parece la campanilla de ese leproso medieval que provocaba estampidas histéricas a lo mejor esto indica que se impone una reflexión sensata, tranquila, frente a los bandazos veloces que contribuyen a aumentar el despiste. ¿Las mujeres y los niños primero? Ni de coña. En política se trata del primero yo, luego yo y siempre yo.