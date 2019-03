Campaña literaria

Uno de los principales motivos de pánico del columnista es el miedo a la repetición, volver a relatar sus obsesiones, de manera que el lector no abandone a las dos frases con la excusa de que el escritor vuelve, una vez más, sobre lo mismo. Pero qué es la literatura sino repetición de los mitos y de lo ya escrito, Edipo, Sísifo y todo lo demás, y plagio de uno mismo, como bien decía Josep Pla. Renuncio al análisis politológico o jurídico de la campaña, de los programas y los candidatos. La política se ha contaminado tanto del fútbol en los eslóganes, la fotografía de los candidatos como cromos de álbum de fútbol, la retórica, y la conversión de las listas electorales en alineaciones, que no me extrañaría que en lugar de primarias acabara instalándose, legislado además, un período marcado de verano e invierno de fichajes, como los equipos de fútbol. Probablemente este mundo nuevo que reduce la complejidad de la realidad a unos pocos caracteres, acorta las dimensiones de las novelas que se editan, los discursos que se pronuncian, y la manera de exhibirlos, por lo que probablemente hoy Pérez Galdós, o Dostoievski peregrinarían con sus manuscritos impublicables. 'Humillados y ofendidos', del gran novelista ruso se quedaría en un cajón, y Balzac hubiera tenido que triunfar como bloguero, o guionista de series para Netflix. En esa política instalada del y tú más y yo menos, ajena al sentido común y al decoro, poco tiene que extrañar que las campañas electorales sean un puro arrebato de fotos exhibiendo una euforia estúpida, ideas preconcebidas en otro lugar, análisis de errores de los contrarios, pues al final todos los equipos de campaña juegan a la misma táctica del 4-4-2, en espera del error del contrario. Añoro un debate en el que los candidatos debatieran sobre sus lecturas e idiomas, su conocimiento de la fundación de la ciudad, si saben el número de puentes que cruzan el viejo cauce del Turia, de Manises a Nazaret, cuantas veces han visitado la Casa Museo de Blasco Ibáñez, dónde se encuentra la calle de la Sénia cerca de la Lonja, si el último libro que leyeron fue de Rafael Chirbes o de Santiago Posteguillo, si de entre los últimos Premios Nobel son más de Orhan Pamuk o Patrick Modiano, si además de ser capaces de hacerse fotos en un Centenario de un equipo de fútbol son capaces de saber su palmarés, o recitar los nombres de la alineación de la delantera eléctrica, o la de la Copa de 1967, la de Roberto Gil, y si saben que Kurt Jara vive en Oliva, y si en lugar de proclamar consignas que a nada enaltecen, pueden acreditar que distinguen el detergente de color y de la ropa delicada, programar un lavado corto, tender la ropa siguiendo reglas lógicas y de aprovechamiento del espacio, o planchar una camisa. Una foto en una librería una tarde de noviembre, no solo de campaña en la Feria del Libro.