Una campaña sin etiquetas

Una de las consecuencias más peligrosas del ejercicio de la política, ligado a la convocatoria de elecciones locales, consiste en la floración de la retórica de la novedad y de los anuncios de iniciativas que se pretenden pioneras. Es la funesta manía, no de pensar, sino de considerar que un buen candidato es un visionario que se dedica a poner a los barrios y a las ciudades adjetivos calificativos, de forma que este o aquel barrio, en lugar de ser un lugar normal, limpio, comunicado, con dotaciones, comercios y palomas, parques y paradas de autobuses, se convierte en el barrio o en la ciudad que tiene que ser enclave tecnológico, punto de referencia turístico, polo de atracción de la gastronomía o vaya usted a saber qué. Es una funesta tentación de un futuro de monocultivo, que condena en el futuro a Patraix, Benimaclet o el Cabanyal, a una única función, y a un terrible ejercicio de hipocresía, de manera que en el sorteo de las etiquetas a uno le puede tocar ser anfitrión de hospitales y cementerios, o por el contrario alojar modernos mercados de gastronomía, tiendas de flores, eventos de cervezas artesanas o tiendas de ropa como si estuvieras en el Marais de Paris. Además de la profunda y discrecional injusticia que ello revela en el reparto, habría que aspirar a que la belleza de la ciudad estuviera repartida, en una distribución justa de cargas y beneficios, de manera que en lugar de que hubiera barrios de moda cada cierto tiempo, en una especie de usar y tirar urbanístico, la ciudad fuera concebida de una manera integral, sin esas etiquetas que recuerdan los adhesivos que se colocaban en el cristal trasero de los 600 en mi niñez, Javea, amanecer de España, Mi trabajo en la ciudad, mi descanso en La Eliana, como si las ciudades no pudieran ser actores al mismo tiempo de muchos personajes, una cosa y la contraria. La novedad y lo pionero no es condenar a cada barrio a una función, sino prepararlos a todos para ser lugares de la vida normal de los días, de cada día. Lo moderno no es inventarse una novedad, sino hacer nuevo lo antiguo, y coger Peris y Valero, César Giorgeta, Cardenal Benlloch, Primado Reig o Peset Aleixandre y recuperar esas avenidas para la belleza. No limitarnos a una sola mirada, sino exigirlas todas, las de Marxalenes, Carpesa o la de los Hermanos Maristas, porque la auténtica y ambiciosa ciudad es la que aspira a integrarlas a todas, no la que se conforma y vive pendiente de una etiqueta para un reportaje turístico de compañía aérea de bajo coste. Como en el poema de Péguy a Santa Genoveva, patrona de París, hay que reconocer a la ciudad en sus contradicciones, en su rectitud y en sus inconstancias, en su humildad y en su orgullo, en sus éxitos y en sus fracasos, en su juventud y en su vejez, porque solo entonces la ciudad crecerá, y con ella todos nosotros.